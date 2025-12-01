プレミアリーグ 25/26の第13節 アストンビラとウルバーハンプトンの試合が、11月30日23:05にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはドニエル・マレン（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはジョン・アリアス（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、アストンビラが選手交代を行う。エミリアーノ・ブエンディア（MF）からオリー・ワトキンス（FW）に交代した。

67分に試合が動く。アストンビラのジョン・マッギン（MF）のアシストからブバカル・カマラ（MF）がゴールを決めてアストンビラが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アストンビラが1-0で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは45+2分にアンドレ（MF）、58分にデビッド・ウルフ（DF）、76分にジェルソン・モスケラ（DF）、80分にジョン・アリアス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

