プレミアリーグ 25/26の第13節 ウェストハムとリバプールの試合が、11月30日23:05にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはルーカス・パケタ（MF）、カラム・ウィルソン（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはアレクサンデル・イサク（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分に試合が動く。リバプールのコーディ・ガクポ（FW）のアシストからアレクサンデル・イサク（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。

67分、リバプールが選手交代を行う。アレクサンデル・イサク（FW）からウーゴ・エキティケ（FW）に交代した。

68分、ウェストハムが選手交代を行う。スングトゥ・マガサ（DF）からルイス・ギリェルミ（MF）に交代した。

75分、リバプールが選手交代を行う。フロリアン・ビルツ（MF）からカーティス・ジョーンズ（MF）に交代した。

78分、ウェストハムが選手交代を行う。カラム・ウィルソン（FW）からニクラス・フュルクルク（FW）に交代した。

84分にウェストハムのルーカス・パケタ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

86分、リバプールが選手交代を行う。ミロシュ・ケルケズ（DF）からアンドリュー・ロバートソン（DF）に交代した。

88分、ウェストハムが選手交代を行う。フレディ・ポッツ（MF）からトマーシュ・ソーチェク（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分リバプールに貴重な追加点が入る。ジョー・ゴメス（DF）のアシストからコーディ・ガクポ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、リバプールが0-2で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

