リバプールが公式戦3連敗から脱出!! イサクに加入後プレミア初ゴール、遠藤航は6戦出番なし
[11.30 プレミアリーグ第13節 ウエスト・ハム 0-2 リバプール]
プレミアリーグは30日、第13節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがウエスト・ハムに2-0で勝利した。後半15分にFWアレクサンデル・イサクが待望のリーグ戦初ゴールを記録し、これが決勝点となって公式戦3連敗から脱出。直近のプレミアリーグ8試合目で2勝目を収めた。
公式戦3連敗中のリバプールと、直近のプレミアリーグで3試合負けなしのウエスト・ハムという対照的な両チームの対決。互いに前半はチャンスが少ない展開となったなか、後半に試合が動いた。
後半15分、左サイドからDFジョー・ゴメスがロングスローを送り込むと、これは相手にクリアされたが、再びJ・ゴメスが拾ってパスをつなぎ、MFフロリアン・ビルツがドリブルで相手をいなして縦パス。そこに抜け出したFWコーディー・ガクポがマイナス方向に送り、これに合わせたイサクが右足ワンタッチでニアポスト脇を撃ち抜いた。
今季ニューカッスルから加入したイサクはカラバオカップでの加入後初ゴールに続き、これがプレミアリーグ初ゴール。決定力の高さで存在感を示した。
追い上げを図るウエスト・ハムは後半38分、MFルーカス・パケタがイエローカード判定に抗議し、2枚目のイエローカードを受けて退場。リバプールは数的優位となった。
すると後半アディショナルタイム2分、リバプールは右サイドに流れたMFドミニク・ショボスライが起点を作り、相手GKアルフォンス・アレオラを引き出しながら中央に折り返すと、これを受けたガクポが冷静なトラップから右足シュート。ゴールに突き刺し、2-0とした。
そのままタイムアップ。プレミアリーグでは開幕5連勝以降、1勝6敗と停滞感が続いていたリバプールが待望の今季7勝目を挙げた。なお、MF遠藤航は6試合連続で出番なかった。
