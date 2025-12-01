フランクフルトvsボルフスブルク スタメン発表
[11.30 ブンデスリーガ第12節](コメルツバンク・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 30 ミシー・バチュアイ
FW 32 ジェシック・エンガンカム
監督
ディノ・トップメラー
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 14 イェンソン・シールト
DF 25 アーロン・ゼンター
DF 26 サエル クンベディ
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 39 パトリック・ビマー
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
控え
GK 29 マリウス・ミュラー
DF 3 デニス・バブロ
DF 41 J. Bürger
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 32 マティアス・スバンベリ
MF 37 P. Hensel
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
FW 42 B. Katz
監督
Daniel Bauer
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります