[11.30 ブンデスリーガ第12節](コメルツバンク・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 2 E. Baum

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 18 マフムード・ダフード

MF 22 ティモシー・チャンドラー

FW 30 ミシー・バチュアイ

FW 32 ジェシック・エンガンカム

監督

ディノ・トップメラー

[ボルフスブルク]

先発

GK 1 カミル・グラバラ

DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス

DF 14 イェンソン・シールト

DF 25 アーロン・ゼンター

DF 26 サエル クンベディ

MF 10 ロブロ・マイェル

MF 24 クリスティアン・エリクセン

MF 27 マクシミリアン・アルノルト

MF 31 ヤニック・ゲルハルト

MF 39 パトリック・ビマー

FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ

控え

GK 29 マリウス・ミュラー

DF 3 デニス・バブロ

DF 41 J. Bürger

MF 5 ビニシウス・ソウザ

MF 32 マティアス・スバンベリ

MF 37 P. Hensel

FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン

FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ

FW 42 B. Katz

監督

Daniel Bauer

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります