プレミアリーグ 25/26の第13節 ノッティンガム・フォレストとブライトンの試合が、11月30日23:05にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）、ジョルジニオ・ルター（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。ブライトンのマキシム・デクーパー（DF）がゴールを決めてブライトンが先制。

ここで前半が終了。0-1とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ノッティンガム・フォレストは後半の頭から2人が交代。ダン・ヌドイェ（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）に代わりオマリ・ハッチンソン（MF）、カラム・ハドソンオドイ（FW）がピッチに入る。

56分、ブライトンが選手交代を行う。ジョルジニオ・ルター（FW）からジャック・ヒンシュルウッド（MF）に交代した。

65分、ブライトンが選手交代を行う。ダニー・ウェルベック（FW）からステファノス・ツィマス（FW）に交代した。

74分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。イブラヒム・サンガレ（MF）、イゴル・ジェズス（FW）に代わりライアン・イェーツ（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）がピッチに入る。

84分、ブライトンは同時に3人を交代。マキシム・デクーパー（DF）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）に代わりカルロス・バレバ（MF）、ブラジャン・グルーダ（MF）、ヨエル・フェルトマン（DF）がピッチに入る。

85分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。モーガン・ギブスホワイト（MF）からジェームズ・マカティー（MF）に交代した。

後半終了間際の88分ブライトンに貴重な追加点が入る。ステファノス・ツィマス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ブライトンが0-2で勝利した。

なお、ブライトンは44分にマッツ・ウィーファー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 01:30:14 更新