大リーグ公式サイトは29日（日本時間30日）、今季の年間最優秀プレーをランク付けし、ワールドシリーズ（WS）第7戦の延長11回にドジャースがブルージェイズを破り球団初の連覇を決めたプレーが1位に選ばれた。前日の第6戦で先発して6回1失点で勝利に導いた山本が、9回1死一、二塁で救援。常識外の連投でも最後は5―4の延長11回1死一、三塁からカークを遊ゴロ併殺打に仕留め歓喜の瞬間を迎えた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、打席で3本塁打、投げては6回0/3を無失点で10奪三振だった大谷の圧巻二刀流は3位。ドジャース勢はWS第7戦のスミス決勝弾が2位、同戦のロハス同点弾が6位など、上位6つのうち5つを占めた。

◇大リーグ公式サイトが選ぶ今季の最優秀プレー上位◇

（1）ドジャースWS連覇の瞬間。連投の山本が試合を締めた

（2）WS第7戦延長11回に飛び出たスミスの勝ち越しアーチ

（3）NLCS第4戦の大谷の3本塁打＆6回0/3を無失点10K

（4）アスレチックス・カーツの7月アストロズ戦の4本塁打

（5）WS第3戦延長18回で出たフリーマンのサヨナラ本塁打

（6）WS第7戦9回1死からのロハスの起死回生同点本塁打