竹中直人所長が迫る採用の課題解決！アイシス「らくるーと」番組出演

アイシスが提供する採用管理ツール「らくるーと」が、経済情報番組「発見！課題解決カンパニー」に取材されました。

俳優の竹中直人さんがアイデア研究所・所長としてナビゲーターを務めるYouTube番組です。

2025年11月26日より公開されています。

アイシス「らくるーと」番組取材

番組名：「発見！課題解決カンパニー」

配信媒体：YouTube(番組公式チャンネル)

配信日：2025年11月26日公開

出演：所長 竹中直人、株式会社アイシス 代表取締役 政平秀樹

視聴URL：https://rakuruit.jp/

番組内には、株式会社アイシス代表取締役の政平秀樹が登場しました。

「採用担当者が抱える歩留まり課題」や「SNS・LINEを活用した新しい採用の形」について、ナビゲーターの竹中直人さんと対談を行っています。

現代の採用現場が直面する課題解決に向けた、興味深いトークが展開されます。

採用管理ツール「らくるーと」

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。

応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できる点が最大の特徴です。

応募者との心理的な距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現します。

AI機能の搭載によりさらに進化を遂げており、採用担当者の強力なパートナーとして多くの企業をサポートしています。

採用活動の効率化と質向上を目指す企業にとって、注目の対談動画となっています。

新しい採用手法のヒントを得られるコンテンツです。

株式会社アイシス「らくるーと」の番組出演情報の紹介でした。

