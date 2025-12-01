竹中直人所長が迫る採用の課題解決！アイシス「らくるーと」番組出演
アイシスが提供する採用管理ツール「らくるーと」が、経済情報番組「発見！課題解決カンパニー」に取材されました。
俳優の竹中直人さんがアイデア研究所・所長としてナビゲーターを務めるYouTube番組です。
2025年11月26日より公開されています。
アイシス「らくるーと」番組取材
番組名：「発見！課題解決カンパニー」
配信媒体：YouTube(番組公式チャンネル)
配信日：2025年11月26日公開
出演：所長 竹中直人、株式会社アイシス 代表取締役 政平秀樹
視聴URL：https://rakuruit.jp/
番組内には、株式会社アイシス代表取締役の政平秀樹が登場しました。
「採用担当者が抱える歩留まり課題」や「SNS・LINEを活用した新しい採用の形」について、ナビゲーターの竹中直人さんと対談を行っています。
現代の採用現場が直面する課題解決に向けた、興味深いトークが展開されます。
採用管理ツール「らくるーと」
「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。
応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できる点が最大の特徴です。
応募者との心理的な距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現します。
AI機能の搭載によりさらに進化を遂げており、採用担当者の強力なパートナーとして多くの企業をサポートしています。
採用活動の効率化と質向上を目指す企業にとって、注目の対談動画となっています。
新しい採用手法のヒントを得られるコンテンツです。
株式会社アイシス「らくるーと」の番組出演情報の紹介でした。
