好きな時間に行きたい場所へ！福井市南西地区「オンデマンド交通」実証運行
株式会社PLANTが、福井市地域生活交通活性化会議が実施する「福井市南西地区オンデマンド交通」の実証運行に共創パートナーとして参画します。
2025年11月28日(金)から12月27日(土)までの期間限定で実施されます。
AIによる効率的な配車システムを活用し、好きな時間に目的地へ移動できる新しい交通手段です。
福井市南西地区オンデマンド交通
運行期間：2025年11月28日(金)〜12月27日(土)
運行エリア：福井市南西地区(清水地区内のみ)
運行時間：8:00〜17:00 ※日曜日は運休
乗車運賃：無料
停留所：清水地区内94か所(PLANT-3 清水店駐車場含む)
「オンデマンド交通」とは、電話やスマートフォンで予約を行うことで、希望する時間に希望する場所の近くまで移動できる交通システムです。
AI(人工知能)が効率的なルートを計算し、地域の移動をサポートします。
今回の実証運行では運賃が無料となっており、日常の買い物や通院、送迎など様々なシーンで気軽に試すことができます。
株式会社PLANTは、「生活のよりどころ」を経営理念に掲げ、地域社会との共生に取り組んでいます。
人口減少や運転手不足により公共交通機関の維持が課題となる中、地域の生活インフラを支える新たな交通モデルの構築に協力します。
PLANT-3 清水店 利用者特典
実証運行期間中、オンデマンド交通を利用して「PLANT-3 清水店」に来店された方には、お得な特典が用意されています。
店内の「JJバーガー」で利用できる割引クーポンが進呈されます。
便利に移動して、お得に食事や買い物を楽しむことができるチャンスです。
実証運行 出発式
実証運行の開始に合わせて、出発式が開催されます。
日時：2025年11月28日(金)8:00〜8:30
会場：PLANT-3 清水店 駐車場内
内容：車両お披露目、記念撮影、乗車体験など
地域交通の未来を拓く、新しい移動のカタチ。
この機会にぜひ、福井市南西地区でのオンデマンド交通を体験してみてください。
株式会社PLANT「福井市南西地区オンデマンド交通」実証運行参画の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 好きな時間に行きたい場所へ！福井市南西地区「オンデマンド交通」実証運行 appeared first on Dtimes.