ハーバー研究所から、乾燥による肌荒れ対策に最適な全身用美容液「薬用うるおいセラミドミルク」のポンプつきセットが登場。

2026年1月5日(月)より、数量限定で発売されます。

冬の頑固な乾燥肌をしっかりケアする人気アイテムが、置いたまま家族みんなで使える便利な仕様になりました。

ハーバー研究所「薬用うるおいセラミドミルク(医薬部外品)ポンプつきセット」

発売日：2026年1月5日(月)

価格：2,420円(税込)

容量：200mL

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

※数量限定、なくなり次第終了

空気が冷たく乾く冬だけでなく、エアコンや紫外線など1年を通して気になる乾燥。

乾燥により肌のバリア機能が低下し、肌荒れリスクが高まるため、日々のケアが重要です。

「薬用うるおいセラミドミルク」は、2022年に定番化された全身用美容液です。

今回は使い勝手の良いポンプがついた特別セットとして登場します。

薬用うるおいセラミドミルク

有効成分グリチルリチン酸ジカリウムをはじめ、肌の水分をキープするヒト型セラミドや、保水力をサポートするスクワラン、ヒアルロン酸などを贅沢に配合しました。

角質層のすみずみまでうるおいを届けてキープし、乾燥によるダメージをケアします。

のびの良いテクスチャーで肌にスッとなじみ、べたつかない使い心地で全身に使用可能です。

使い続けるほどに、乾燥や刺激に強いなめらかな肌へと導きます。

ハーバー独自の「無添加主義(R)」に基づき、防腐剤パラベンや石油系界面活性剤などは一切使用していません。

デリケートな肌の方や、小さなお子様がいる家庭でも使いやすい処方です。

お風呂上がりや朝のケアに、サッと使えるポンプタイプは忙しい毎日の味方です。

家族みんなの肌を乾燥から守る、頼もしいアイテムです。

ハーバー研究所「薬用うるおいセラミドミルク(医薬部外品)ポンプつきセット」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族で使えるポンプ付きが登場！ハーバー研究所「薬用うるおいセラミドミルク」 appeared first on Dtimes.