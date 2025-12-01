グローバル開発体制を強化！シイエヌエス×NTQ社「MOU締結」
株式会社シイエヌエスは、ベトナムでICTソリューションを提供するNTQ Solution JSC.と、戦略的協力覚書(MOU)を締結しました。
日本市場におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)、AI、システムモダナイゼーション領域での協業強化を目指します。
シイエヌエス×NTQ Solution JSC. 戦略的パートナーシップ
提携パートナー：NTQ Solution JSC.（ベトナム・ハノイ）
主な協業領域：DX、AI、システムモダナイゼーション、オフショア開発
国内企業のDX需要が高まる一方で深刻化するIT・デジタル人材不足。
シイエヌエスは、2030年度に向けた長期ビジョンの実現に向け、技術専門性の強化とリソース拡張を重要なテーマとして掲げています。
今回のMOU締結により、NTQ社を主要な技術パートナーかつグローバル開発体制の中核として位置づけました。
両社の強みを活かした協力が進められます。
高品質人材育成とオフショア開発センター(ODC)の構築
NTQ社がベトナムにシイエヌエス向けの開発体制を構築します。
ServiceNow、AI、ERP、Cloudなど、高度なスキルを持つエンジニアリソースの提供が可能となります。
これにより、柔軟かつ高品質な開発リソースの確保を実現します。
システムモダナイゼーションとERP事業の拡大
システムモダナイゼーション領域では、シイエヌエスが日本顧客向けのコンサルティング・管理を担当し、NTQ社が技術実行を担う共同体制を構築します。
また、ERP（特にOracle ERP）事業においても、NTQ社のコンサルタント・エンジニアと連携し、事業基盤の強化を図ります。
AIソリューションの共同開発
NTQ社が持つAIソリューションをシイエヌエスのサービスへ統合します。
日本市場に向けた共同AIソリューションの開発も推進され、顧客への提供価値の最大化を目指します。
グローバルパートナーとの連携による、高付加価値サービスの提供。
企業の業務変革を支援する新たな体制に期待が高まります。
株式会社シイエヌエスとNTQ Solution JSC.による戦略的協力覚書締結の紹介でした。
