株式会社シイエヌエスは、ベトナムでICTソリューションを提供するNTQ Solution JSC.と、戦略的協力覚書(MOU)を締結しました。

日本市場におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)、AI、システムモダナイゼーション領域での協業強化を目指します。

シイエヌエス×NTQ Solution JSC. 戦略的パートナーシップ

提携パートナー：NTQ Solution JSC.（ベトナム・ハノイ）

主な協業領域：DX、AI、システムモダナイゼーション、オフショア開発

国内企業のDX需要が高まる一方で深刻化するIT・デジタル人材不足。

シイエヌエスは、2030年度に向けた長期ビジョンの実現に向け、技術専門性の強化とリソース拡張を重要なテーマとして掲げています。

今回のMOU締結により、NTQ社を主要な技術パートナーかつグローバル開発体制の中核として位置づけました。

両社の強みを活かした協力が進められます。

高品質人材育成とオフショア開発センター(ODC)の構築

NTQ社がベトナムにシイエヌエス向けの開発体制を構築します。

ServiceNow、AI、ERP、Cloudなど、高度なスキルを持つエンジニアリソースの提供が可能となります。

これにより、柔軟かつ高品質な開発リソースの確保を実現します。

システムモダナイゼーションとERP事業の拡大

システムモダナイゼーション領域では、シイエヌエスが日本顧客向けのコンサルティング・管理を担当し、NTQ社が技術実行を担う共同体制を構築します。

また、ERP（特にOracle ERP）事業においても、NTQ社のコンサルタント・エンジニアと連携し、事業基盤の強化を図ります。

AIソリューションの共同開発

NTQ社が持つAIソリューションをシイエヌエスのサービスへ統合します。

日本市場に向けた共同AIソリューションの開発も推進され、顧客への提供価値の最大化を目指します。

グローバルパートナーとの連携による、高付加価値サービスの提供。

企業の業務変革を支援する新たな体制に期待が高まります。

株式会社シイエヌエスとNTQ Solution JSC.による戦略的協力覚書締結の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローバル開発体制を強化！シイエヌエス×NTQ社「MOU締結」 appeared first on Dtimes.