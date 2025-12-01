【今日の献立】2025年12月1日(月)「厚揚げのチリソース」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げのチリソース」 「とろとろクリーミー！簡単チンゲンサイのクリーム煮 by 山下 和美さん」 「フレッシュ！ トマトサラダ 中華風で食べ飽きない by山下 和美さん」 の全3品。
厚揚げをメインにした食べ応え十分な中華の献立です。
【主菜】厚揚げのチリソース
みんなが大好きなエビチリのチリソースを厚揚げにからめて。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：357Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）厚揚げ 2個
白ネギ (みじん切り)1/4本分
溶き卵 1個分
塩 少々
＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)1/2片分
ニンニク (すりおろし)1/2片分
豆板醤 小さじ1
ケチャップ 大さじ1.5
＜スープ＞
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
水 150ml
砂糖 小さじ1/2
塩コショウ 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
サラダ油 適量 ブロッコリー 3~4房 モヤシ 1/2袋
【下準備】厚揚げはザルに入れ、熱湯をかけて油抜きをし、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
＜調味料＞、＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
ブロッコリーは熱湯でゆで、ザルに上げる。モヤシは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、＜調味料＞を入れ、焦がさないように炒める。香りがたったら、＜スープ＞と厚揚げを入れて煮る。
©Eレシピ
2. 煮たったら白ネギを加え、＜水溶き片栗＞でトロミを付ける。さらに塩を加えた溶き卵を回し入れ、かき混ぜる。
©Eレシピ
3. 器に(2)を盛り、ブロッコリーとモヤシを添える。
©Eレシピ
【副菜】とろとろクリーミー！簡単チンゲンサイのクリーム煮 by 山下 和美さん
市販品もしくは余ったホワイトソースを使って簡単に中華風のクリーム煮が作れます。少ない材料で作れるのでもう一品欲しいときにも！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）チンゲンサイ 2株 カニ風味カマボコ 4~5本 ＜クリームソース＞
ホワイトソース (市販品)100ml
水 150ml
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)1/2片分
塩コショウ 少々
ゴマ油 適量
【下準備】チンゲンサイは幅3cmに切り、根元と葉に分ける。カニ風味カマボコはほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にゴマ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元を炒める。
©Eレシピ
2. ＜クリームソース＞の材料と、カニ風味カマボコ、チンゲンサイの葉を加え、弱火で2分程煮込み、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】フレッシュ！ トマトサラダ 中華風で食べ飽きない by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：62Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）トマト 1個
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1/2
酢 小さじ2
塩 少々
ゴマ油 小さじ1
ショウガ (すりおろし)1/2片分
すり白ゴマ 小さじ2
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、くし切りにする。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜ドレッシング＞のボウルに、トマトとすり白ゴマを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ