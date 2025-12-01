プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げのチリソース」 「とろとろクリーミー！簡単チンゲンサイのクリーム煮 by 山下 和美さん」 「フレッシュ！ トマトサラダ 中華風で食べ飽きない by山下 和美さん」 の全3品。
厚揚げをメインにした食べ応え十分な中華の献立です。

【主菜】厚揚げのチリソース
みんなが大好きなエビチリのチリソースを厚揚げにからめて。

調理時間：15分
カロリー：357Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

厚揚げ  2個
白ネギ  (みじん切り)1/4本分
溶き卵  1個分
  塩  少々
＜調味料＞
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
  豆板醤  小さじ1
  ケチャップ  大さじ1.5
＜スープ＞
  顆粒中華スープの素  小さじ1/2
  水  150ml
  砂糖  小さじ1/2
  塩コショウ  少々
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1
サラダ油  適量 ブロッコリー  3~4房 モヤシ  1/2袋

【下準備】

厚揚げはザルに入れ、熱湯をかけて油抜きをし、ひとくち大に切る。

＜調味料＞、＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

ブロッコリーは熱湯でゆで、ザルに上げる。モヤシは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞る。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、＜調味料＞を入れ、焦がさないように炒める。香りがたったら、＜スープ＞と厚揚げを入れて煮る。

2. 煮たったら白ネギを加え、＜水溶き片栗＞でトロミを付ける。さらに塩を加えた溶き卵を回し入れ、かき混ぜる。

3. 器に(2)を盛り、ブロッコリーとモヤシを添える。

【副菜】とろとろクリーミー！簡単チンゲンサイのクリーム煮 by 山下 和美さん
市販品もしくは余ったホワイトソースを使って簡単に中華風のクリーム煮が作れます。少ない材料で作れるのでもう一品欲しいときにも！

調理時間：10分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

チンゲンサイ  2株 カニ風味カマボコ  4~5本 ＜クリームソース＞
  ホワイトソース  (市販品)100ml
  水  150ml
  顆粒中華スープの素  小さじ1/2
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
  塩コショウ  少々
ゴマ油  適量

【下準備】

チンゲンサイは幅3cmに切り、根元と葉に分ける。カニ風味カマボコはほぐす。

【作り方】

1. 鍋にゴマ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元を炒める。

2. ＜クリームソース＞の材料と、カニ風味カマボコ、チンゲンサイの葉を加え、弱火で2分程煮込み、器に盛る。

【副菜】フレッシュ！ トマトサラダ 中華風で食べ飽きない by山下 和美さん


調理時間：5分
カロリー：62Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

トマト  1個
＜ドレッシング＞
  砂糖  小さじ1/2
  酢  小さじ2
  塩  少々
  ゴマ油  小さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
すり白ゴマ  小さじ2

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、くし切りにする。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ＜ドレッシング＞のボウルに、トマトとすり白ゴマを加えて和え、器に盛る。

