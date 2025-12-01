セリエA 25/26の第13節 ピサとインテル・ミラノの試合が、11月30日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはムバラ・エンゾラ（FW）、ヘンリック・マイスター（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

インテル・ミラノは後半の頭から選手交代。ペタル・スチッチ（MF）からピオトル・ジエリンスキ（MF）に交代した。

67分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。マルクス・テュラム（FW）、ルイス・エンリケ（FW）、フランチェスコ・アチェルビ（DF）に代わりフランチェスコ・エスポジト（FW）、アンディ・ディウフ（MF）、ヤン・ビセック（DF）がピッチに入る。

69分に試合が動く。インテル・ミラノのフランチェスコ・エスポジト（FW）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

71分、ピサは同時に2人を交代。ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）に代わりメーディ・レリス（MF）、マッテオ・トラモニ（MF）がピッチに入る。

80分、ピサが選手交代を行う。ラウール・アルビオル（DF）からロラン（FW）に交代した。

83分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。ニコロ・バレッラ（MF）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-2で勝利した。

なお、ピサは26分にアントニオ・カラッチョロ（DF）、61分にラウール・アルビオル（DF）に、またインテル・ミラノは35分にフランチェスコ・アチェルビ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 01:00:27 更新