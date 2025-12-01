リーグ・アン 25/26の第14節 ストラスブールとブレストの試合が、11月30日23:00にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）、ライ・パエス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ストラスブールのベン・チルウェル（DF）のアシストからサミュエル・アモアメヨー（MF）がゴールを決めてストラスブールが先制。

ここで前半が終了。1-0とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ブレストは後半の頭から選手交代。ブレンダン・シャルドネ（DF）からジュリアン・ルカーディナル（DF）に交代した。

55分ブレストが同点に追いつく。ロマン・デルカスティーヨ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

57分、ストラスブールは同時に2人を交代。サミュエル・アモアメヨー（MF）、ライ・パエス（MF）に代わりマーシャル・ゴドウ（MF）、ディエゴ・モレイラ（FW）がピッチに入る。

65分、ブレストが選手交代を行う。パテ・ムボウプ（FW）からレミー・ラスカリー（FW）に交代した。

69分、ストラスブールが選手交代を行う。ベン・チルウェル（DF）からエマニュエル・エメガ（FW）に交代した。

76分、ブレストは同時に2人を交代。ロマン・デルカスティーヨ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）に代わりママ・バルデ（FW）、リュカ・トゥザール（MF）がピッチに入る。

82分ブレストが逆転。ママ・バルデ（FW）のアシストからウーゴ・マネッティ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もストラスブールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレストが1-2で勝利した。

なお、ブレストは44分にブレンダン・シャルドネ（DF）、90分にルドビク・アジョルケ（FW）、90+2分にケニー・ララ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 01:00:37 更新