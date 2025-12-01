神戸の来季指揮官には、広島のミヒャエル・スキッベ監督（60）が最有力候補に挙がっていることが30日までに分かった。複数の関係者が明かした。

クラブはこれまで吉田監督の続投も視野に入れつつ、京都のチョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督ら複数人を後任候補にリストアップ。天皇杯決勝で敗れたことで国内3大タイトル無冠が確定した後に一気に話が進んだ。その中で広島を2度のルヴァン杯優勝に導き今季限りでの退任が決定したスキッベ監督に白羽の矢を立てた。

吉田監督が求めるサッカーは「プレー強度」と「ハイプレス」。システムこそ違えど、スキッベ監督も同様のスタイルを志向する。この日、今季ホーム最終戦のセレモニーに登壇した三木谷浩史会長は「昔に比べれば基盤はできた。でももう少しバージョンアップが必要と強く思っている。まだACLEが残っているが、オフを挟んでハーフシーズン、皆さんと一緒に神戸のバージョンアップをしていきたい」と話した。

2度のリーグ制覇と天皇杯優勝を成し遂げた名将と別れを告げて臨む来季。スキッベ監督のもとには中東含め他クラブからの関心も高まっているがリーグ優勝とアジア制覇を目指し招へいに力を尽くす。