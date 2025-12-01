【ハニーズの淡パープル】が大人可愛い！ 40・50代に似合う♡「着映えトップス」

上品で繊細な淡色は、ダークトーンに落ち着きがちな大人の冬コーデの柔らかな差し色にうってつけ。そこで今回は【ハニーズ】が展開している大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、着映えを狙えるラベンダー色のトップスをピックアップ！ ピンクよりも甘さ控えめで、品のある女性らしさを感じられるパープルのトップスは、きっと冬コーデの味方になってくれるはず。

色が引き立つシンプルなクルーネックセーター

【GLACIER lusso】「裾スリット入りニット」\4,980（税込）

シンプルなクルーネックのデザインが、ラベンダー色の美しさを引き立てるニットトップス。公式ECサイトによると、素材は「チクチクしない柔らかな肌触りで伸縮性もある」とのことで、アウターを羽織った際にもごわつきにくそうです。前後差のある着丈で裾にはスリットも入っているので、ボリュームが出やすいデザインのスカートとも好相性！

くすみラベンダーにラメ糸がきらめくVネックセーター

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」\4,980（税込）

スパンコール付きのラメ糸が繊細に輝くこちらのニットトップス。くすんだ杢ラベンダーの色味は渋みを感じられ、ラメ入りの華やかな素材が甘口に転びすぎません。浅めのVネックのラインが顔まわりをシャープに見せ、鎖骨のラインを美しく魅せてくれそう。1枚で着るのはもちろん、Vネックを活かして襟付きのシャツやブラウスを重ねるのもおすすめです。

エレガントなディテールで華やぐ裏起毛ブラウス

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

パール調のビーズを飾ったエレガントなディテールと淡いラベンダーの色味が、コーデの上品な主役にふさわしいブラウス。タックをアシンメトリーに寄せた首元は控えめなハイネックのため、アウターを羽織った際にも着映えを狙えそう。裏地に起毛素材を使用し、透けや寒さへの対策がされているのも嬉しいポイントです。

ケーブル柄がアクセントを添えるハイネックトップス

【GLACIER lusso】「ジャカードハイネック」\1,980（税込）

冬コーデにおけるTシャツ感覚でヘビロテしやすそうな、ふくれジャカード素材のハイネックトップス。「華奢見え効果もある、腰にかかる丈感のすっきりシルエット」（公式ECサイトより）はボトムスへのタックインもしやすく、ジャンパースカートやワンピースのレイヤードピースとしても◎ 淡いラベンダーと凹凸のあるケーブル柄が、コーデにアクセントを加えてくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ