◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 川崎１―２広島（３０日・Ｕ等々力）

川崎は広島に逆転負けし、ホーム最終戦を飾れなかった。前半１２分にＦＷ伊藤達哉が先制も、逆転された。今季は初めて、ホーム全試合（リーグ戦）で観客動員２万人超を達成した。来年も契約を残し、続投が濃厚な長谷部茂利監督はサポーターに向け「皆さんの期待に応えることができていませんが、また（リーグ４度制覇した）あの時のような強いクラブになると信じている。ぜひ引き続き、応援をいただき、さらなる期待をしてください」と誓った。

昨季までの８年間でリーグ４回を含む国内７冠を制した鬼木達前監督（現・鹿島）から引き継いだ就任１年目。２４年（リーグ８位）の６６得点、５７失点（３８試合）から、「得点力の維持と、失点数の減（１試合平均１失点以下）」を目標に掲げ、攻撃力を保ちながら、守備力を上げるミッションに取り組んだ。

２月からスタートしたＡＣＬＥでは、準決勝でＣロナウド（ポルトガル代表ＦＷ）擁する強豪アルナスル（サウジアラビア）に３―２で競り勝つなど、クラブの歴史を塗り替える準優勝。ＭＦ大関、ＦＷ神田ら若手の積極起用といった采配も光った。

ＡＣＬＥの影響による過密日程の中、ＤＦ高井、丸山のＤＦラインを中心に安定した戦いで、リーグ前半戦では上位を争った。だが、夏場に高井が移籍で抜け、丸山、さらにサイドバックの三浦ら負傷者が相次ぐと、退場者を出した試合もあり、徐々に失点数が増えて“撃ち合い”のゲームも多くなった。今季は３７戦を終え、７位。日本人得点ランクトップのＦＷ伊藤（１３得点）が量産し、全体１位の総得点６７を誇る一方、５３失点と守備力の強化は依然、課題として残った。

長谷部監督はこの日、中継インタビューでも、毎試合２万人以上集まったファン・サポーターに感謝を述べ、「このスタジアムで、もっともっと喜びの回数を増やさないといけない」と話していた。