浦和のマチェイ・スコルジャ監督（５３）が、来季も続投することが３０日、濃厚となった。複数のＪリーグ関係者が明かした。昨季途中に２度目の浦和監督に就任した同監督は、今季ここまで８位。５月には２位まで順位を上げた時期もあったが、後半戦は優勝争いには絡めなかった。しかし昨季の１３位からは順位を上げており、契約が残る来季の特別シーズンは、クラブは現体制継続の方針を固めた模様だ。

今季の浦和は７月に米国で行われたクラブＷ杯で、インテルやリバープレートという世界の強豪と対戦。１次リーグ３連敗で大会を去ることになったが、クラブＷ杯に向けチームのピークを合わせたことが、後半戦の失速につながった。シーズン終盤には深刻な得点力不足に陥るなど課題も多いが、ＤＦ根本ら若手を起用して来季への可能性を示した部分もあった。

スコルジャ監督は今夏、ポーランド代表監督のオファーも受けたが、これを固辞。「私は浦和での目標もありましたので、ここに残ることにしました。Ｊリーグで優勝するという夢をかなえるのも、これがラストチャンスだと思って挑んでいます」と語っていた。来季は半年間の特別シーズンで、その夢に挑むことになる。