大型会場限定の豪華ビュッフェ5種！TIME SHARING「新ケータリングプラン」
あどばるが運営する貸し会議室・レンタルスペース予約サイト「TIME SHARING(タイムシェアリング)」のケータリングサービスにおいて、新たなプランの提供が開始されました。
2025年10月より、大型会場限定で5つの新プランが登場しています。
予算や利用シーンに応じて選べる多彩なラインナップが揃いました。
企業パーティーや懇親会、結婚式二次会など、様々なイベントの満足度を高めます。
あどばる「TIME SHARING」新ケータリングプラン
提供開始時期：2025年10月より
対象会場：TIME SHARING掲載の大型会場（詳細は後述）
TIME SHARINGのケータリングサービスは、会場予約と同時に申し込みが可能です。
料理の準備から提供、片付けまでを含み、スタッフ派遣費用や清掃代も料金に含まれているため、幹事の手配負担を大幅に軽減します。
今回追加された5つの新ビュッフェプランは、すべてのプランでアルコールを含む2時間のドリンク飲み放題が付いています。
プティビュッフェ(7品)
予算を抑えつつも、参加者に満足いただける内容を実現したエントリープランです。
軽めの食事を求める場面や、短時間の懇親会に最適です。
「ハムとふわふわ卵のクロワッサンサンド」や「マルゲリータピッツァ」など、幅広い層に好まれる定番メニューを中心に構成されています。
ベーシックビュッフェ(10品)
お酒を片手に会話を楽しむ、カジュアルな雰囲気のパーティーにぴったりのプランです。
プティビュッフェの内容に加え、ピンチョスやキッシュなどが追加されます。
片手で食べられるメニューが充実しており、立食スタイルの懇親会や結婚式二次会を華やかに演出します。
クラシックビュッフェ(14品)
本格的なメニューが加わり、料理のバリエーションが一気に広がるワンランク上のプランです。
会社間の懇親会や歓送迎会などの格式ある場面におすすめです。
「たっぷり魚介のイタリア風マリネ」や「ローストビーフ」など、食事もお酒も本格的に楽しめる内容となっています。
エレガントビュッフェ(16品)
煮込み料理やドリアを追加し、食事としての満足度を高めたボリュームプランです。
しっかりとした食事を提供したい祝賀会や社内イベントに最適です。
「豚肉の完熟トマト煮込み ローズマリー風味」など、温かいメイン料理がゲストの満足度を高めます。
フルセレクションビュッフェ(21品)
前菜からデザートまで、すべてにこだわった最上位プランです。
特別なおもてなしや、大切なイベントで高い満足度を提供します。
「彩り野菜のバーニャカウダ」や「バスクチーズケーキ」など、見た目にも華やかなメニューが揃います。
対象となる大型会場
本ケータリングメニューは、グレイドパーク渋谷、グレイドパーク新宿駅前、グレイドパーク恵比寿などの大型会場で利用可能です。
駅近の人気スペースで、手軽に本格的なパーティーを開催できます。
目的に合わせて選べる豊富なプランで、イベントの質を一段と高める新しいケータリングサービス。
会場選びから料理の手配までを一貫して行える利便性と、ゲストを満足させる美味しい料理で、主催者を強力にサポートします。
あどばる「TIME SHARING」新ケータリングプランの紹介でした。
