Ｃ大阪のＦＷラファエルハットンが退団する可能性があることが、３０日までに分かった。

今季ＥＣバイーア（ブラジル）から期限付き移籍で加入。３５試合に出場し、３０日の横浜ＦＭ戦でも得点を挙げた。現在リーグ２位の１８得点を記録している主軸だ。ブラジル人ＦＷにはＪ１のクラブや、サウジアラビアをはじめとする中東のクラブも興味を示しており、マネーゲームに発展する可能性もある。本人はＪリーグでのプレーを希望しており、Ｃ大阪も慰留に努める中で決断に注目が集まる。

また、Ｊ２いわきに期限付き移籍中のＭＦ石渡ネルソンが、来季復帰する見込みであることも判明した。Ｃ大阪の下部組織から、２０２３年にトップチーム入りを果たし、昨季は愛媛、今季はいわきでプレーした。９月〜１０月に開催された「Ｕ―２０Ｗ杯」にも選出されていた石渡は、今季キャリアハイの２９試合に出場し、４得点を記録している成長著しい２０歳。同じくＣ大阪の下部組織出身で１学年上のＭＦ北野颯太＝ザルツブルク＝は、１１月に初のＡ代表に選出された。石渡もＣ大阪でも成長を示し、スターダムを駆け上がる。