地域貢献でものづくりの心を伝える！エム・トゥ・エム「小学生工場見学」

株式会社エム・トゥ・エムが、地域貢献および食育活動の一環として、鎌倉市立山崎小学校の児童を対象とした工場見学を実施しました。

2025年11月10日(月)に行われました。

“実際に働く人”の姿を見てもらうことで、ものづくりの現場や“食”に込められた想いに触れてもらう取り組みです。

エム・トゥ・エム「鎌倉工場見学」

実施日：2025年11月10日(月)

参加者：鎌倉市立山崎小学校3年生 104名

場所：株式会社エム・トゥ・エム 鎌倉工場

内容：工場内見学、衛生管理説明、食育クイズなど

「人と触れ合うこと」を趣旨に、資料や映像だけでは伝わらない現場の空気を感じてもらう授業の一環として実施されました。

総勢104名の児童を2グループに分け、安心して見学できる環境が整えられました。

創業から培われてきた洋食屋仕込みの製法を守るエム・トゥ・エムの現場が公開されました。

見学の内容と食育

工場内では、衛生徹底のための二重の作業服や帽子着用について説明が行われました。

虫の侵入を防ぐシャッターの仕組みや害獣対策など、徹底した管理体制が紹介されました。

子どもたちは普段見ることのない食品製造の現場に、驚きや発見の声をあげていました。

見学通路からは、実際にカレールーなどが作られる工程を見学しました。

「安心・安全なものづくり」への姿勢を肌で感じる時間となりました。

楽しみながら学ぶ工夫

待ち時間には、屋外掲示ポスターを使った「食育クイズ」が実施されました。

カレーに関する知識を楽しみながら学ぶ工夫が凝らされています。

参加した児童には、お土産としてMtoMカレールー(甘口)とオリジナルステッカーが贈呈されました。

児童からは「カレーを作るためにたくさんの工夫や努力があることを知った」との感想が寄せられました。

次世代を担う子どもたちに、食の責任とものづくりの魅力を伝える貴重な機会。

地域に根ざした企業として、学びの場を提供するエム・トゥ・エムの活動レポートです。

株式会社エム・トゥ・エム「鎌倉工場見学」実施レポートの紹介でした。

