組織の自走化を実現する決定版！『年商1億・10億・100億を叶える　経営フレームワーク大全』水野加津人著

星野書房から、経営者が事業を安定的に成長させるためのノウハウを凝縮した新刊『年商1億・10億・100億を叶える 経営フレームワーク大全』が発売されました。

2025年11月27日より、全国の書店にて販売を開始しています。

理念経営としくみ化に基づき、組織を自走させるための具体的なフレームワークを体系化した一冊です。

『年商1億・10億・100億を叶える 経営フレームワーク大全』水野加津人著

発売日：2025年11月27日

著者：水野加津人

定価：2,750円(税込)

発行：星野書房

発売：サンクチュアリ出版

ページ数：448ページ

ビジネス成功の基本原則から、理念構築、人材育成、マーケティング、そして組織の自走化までを網羅した経営書です。

中小企業の経営者やリーダーに向けた「経営バイブル」として制作されました。

著者が自ら9名の経営者へインタビューを行い、成功事例などの実践的な内容を掲載しています。

フレームワークや図版を多用し、視覚的にもわかりやすく解説されている点が特徴です。

人手不足時代を生き抜く「しくみ化」

昨今、人手不足による倒産や人材難が加速し、経営者自身が現場から離れられないケースが急増しています。

本書では、こうした課題に対し、経営者が現場を離れても組織が自走するための具体的なしくみを提案します。

「理念のために人が動く組織」から「理念を軸に自走する組織」への進化を促す設計図が収録されています。

著者：水野加津人氏について

著者の水野加津人氏は、フランチャイズ107教室を構築した実績を持つ経営コンサルタントです。

健康・美容・教育業界を中心に、年商1億〜100億円規模の企業を数多く伴走支援してきました。

「よい商品があるのに、しくみがないために伸びない会社」を変えるべく、理念経営としくみづくりを提唱しています。

働く人が誇りを持ち、お客様が笑顔になる会社を実現するために。

10年先、100年先も生き残る強い組織をつくるためのヒントが詰まっています。

星野書房『年商1億・10億・100億を叶える 経営フレームワーク大全』の紹介でした。

