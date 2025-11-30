¥×¥ì¥ß¥¢¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥Ë¡¼¤È¥í¥Ê¥¦¥É Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÃØ³¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤È¤¤¤¦2Âç¥¹¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØMirror¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï2007Ç¯º¢¡¢²ø²æ¤òÍýÍ³¤Ë¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¼­Âà¤ò¿½¤·½Ð¤¿ºÝ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÏÓ¾Ï¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬È¿È¯¤·¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ì¤Ð¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÅÜ¤ê½Ð¤¹¡×¤¿¤á¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤È¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥ô¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á»á¤Î´Ö¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉÔÏÂ¤òÈò¤±¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£·ë²Ì¡¢¥Í¥ô¥£¥ë»á¤È¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥®¥°¥¹»á¤¬¡Ö·Ù»¡´±Ìò¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î°úÂà¤Þ¤ÇÏÓ¾Ï¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï¡ØSky Sports¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

Åö»þ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤¬¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥àÆâ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤ì¤Û¤É½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£