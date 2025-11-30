C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¥Í¥ô¥£¥ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Õ¥¡¥®¡¼¤Î·èÃÇ¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÍ¿¤¨¤ì¤Ð¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¡Ä¡Ä¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë»á¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÃØ³¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤È¤¤¤¦2Âç¥¹¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØMirror¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥ô¥£¥ë»á¤Ï2007Ç¯º¢¡¢²ø²æ¤òÍýÍ³¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¼Âà¤ò¿½¤·½Ð¤¿ºÝ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÏÓ¾Ï¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬È¿È¯¤·¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ì¤Ð¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÅÜ¤ê½Ð¤¹¡×¤¿¤á¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤¬¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥àÆâ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤ì¤Û¤É½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£