ÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç±Ç¤¨¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤â´ÊÃ±¡Ø¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¡Ù¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤¢¤ê
µ¤¤Å¤±¤Ð¤â¤¦12·î¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿º£¡¢¼êºî¤ê¤Î¥ê¡¼¥¹¤ÇÉô²°¤Ëµ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥ï¥¤¥ä¡¼¤âÀÜÃåºÞ¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥Õ¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÖ¤¤¼Â¤¬°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºî¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤äÃª¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÍÕ¤¬´¥¤¤¤¿¤é¡¢ÊÉ¤Ë¤«¤±¤Æ¸¼´Ø¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤Îºî¤êÊý
¹á¤ê¹â¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¤é¤á¤¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤Æ²Ú¤ä¤¤¤À»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡ÊÄ¾·Â20Ñ¤Î¤â¤Î1¸ÄÊ¬¡Ë
¡ÒÎÐ¤ÎÍÕ¡Ó
❶¥Ò¥à¥í¥¹¥®¡Ä¡Ä1ËÜ
❷¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥¹¡Ä¡Ä1ËÜ
❸¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡Ä¡Ä1ËÜ
¡ÒÄ¹¤¤»Þ¡Ó
❹¥æ¡¼¥«¥ê¡Ê´ÝÍÕ¥æ¡¼¥«¥ê¡¢¥Ý¥Ý¥é¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¡Ë¡Ä¡Ä2¡Á3ËÜ
❺¥¯¥í¥â¥¸¡Ä¡Ä1ËÜ
¡ÒÀÖ¤¤¼Â¡Ó
❻¥Î¥¤¥Ð¥é¡Ä¡Ä1¡Á2ËÜ
¥ê¡¼¥¹ÅÚÂæ¡ÊÄ¾·Â20Ñ¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä
¡ÒËã¤Ò¤â¡Ó
ÅÚÂæÍÑ¡Ä¡Ä120Ñ
¥Õ¥Ã¥¯ÍÑ¡Ä¡Ä30Ñ
¢¨ÎÐ¤ÎÍÕ¡¢Ä¹¤¤»Þ¡¢ÀÖ¤¤¼Â¤Ï¡¢²ÖºàÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î
²Ö¤Ð¤µ¤ß
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÎÐ¤ÎÍÕ❶❸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹¤µ10 ¡Á12cm¤ò10ËÜ¡¢Ä¹¤µ5¡Á6cm ¤ò10ËÜ¡¢❷¤ÏÄ¹¤µ12cm¤ò3ËÜ¡¢ Ä¹¤µ5¡Á6cm¤ò2ËÜ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£Ä¹¤¤»Þ❹¤ÏÄ¹¤µ5¡Á 6 cm ¤ò5ËÜ¡¢ ❺¤ÏÄ¹¤µ20¡Á 25cm¤ò2ËÜ¡¢Ä¹¤µ10¡Á15cm ¤ò3ËÜ¡¢ÀÖ¤¤¼Â❻¤ÏÄ¹¤µ10¡Á 12cm¤ò5 ËÜ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Öºà¤ò¼ïÎà¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡ËÅÚÂæ¤Î¤Ä¤ë¤Ë¡¢ÅÚÂæÍÑ¤ÎËã¤Ò¤â¤ÎÊÒÃ¼¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£ÅÚÂæ¤ÎÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Ëã¤Ò¤â¤ò¤ä¤ä¤æ¤ë¤á¤Ë´¬¤¡¢Ã¼¤ò¤Ä¤ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ê3¡ËËã¤Ò¤â¤Î´¬¤»Ï¤á¤«¤é¡¢Ä¹¤¤¤Û¤¦¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥¹¡Ê❷¡Ë1 ËÜ¤ò¼Ð¤á¤ËÁÞ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»ØÀè¤Ç¥ê¡¼¥¹¤Î¤Ä¤ë¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤¤Þ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º¬¸µ 2cm¤¯¤é¤¤¤òÁÞ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÍÕÀè¤Ï¥ê¡¼¥¹¤Î´Ý¤ß¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë3/4ÎÌ¤ÎÎÐ¤ÎÍÕ3¼ï¤ò¡¢Ä¹Ã»º®¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÂæ¤ÎÉ½ÌÌ¡¢Â¦ÌÌ¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤ËÁÞ¤¹¡£Â¦ÌÌ¤ÎÆâÂ¦¡¢³°Â¦¤ËÃ»¤¤ÍÕ¤òÁÞ¤¹¤ÈÅÚÂæ¤¬±£¤ì¤ë¡£
¡Ê5¡Ë´¬¤¤¤¿Ëã¤Ò¤â¤Î3/4¤Þ¤ÇÁÞ¤·¤¿¤é¡¢È¿ÂÐÂ¦¤«¤éÄ¹¤¤¤Û¤¦¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥¹1ËÜ¤ò¼Ð¤á¤ËÁÞ¤¹¡£»Ä¤ê¤ÎÎÐ¤ÎÍÕ3¼ï¤òÆ±ÍÍ¤ËÁÞ¤·¡¢¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¥æ¡¼¥«¥ê¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»Þ¤¬¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÚÂæ¤ËÁÞ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥Î¥¤¥Ð¥é¡¢¥¯¥í¥â¥¸¤òÁÞ¤¹¡£
¡Ê7¡ËÅÚÂæ¤ÎÎ¢Â¦¤Î¤Ä¤ë¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥¯ÍÑ¤ÎËã¤Ò¤â¤ò·ø¤¯·ë¤Ó¡¢ÊÉ¤«¤±ÍÑ¤ÎÎØ¤Ã¤«¤òºî¤ë¡£
¥ê¡¼¥¹¤Ï1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Ê¿¤é¤Ê¾ì½ê¤Ë¿²¤«¤»¤ÆÃÖ¤¡¢ÍÕ¤¬´¥¤¤¤¿¤é¡¢ÊÉ¤Ë¤«¤±¤Æ¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ê·Á¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤È¤â¤·¤Æ¤â¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÀÖ¤ÎºÌ¤ê¤ÇÉô²°¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¤¼¤Ò¼êºî¤ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö