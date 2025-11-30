【SORIN】ホリデーコレクションルック

-  SORIN 25’AW HOLIDAY LOOK -

 

SORINが贈るホリデールック。
12月に入り、街も気分もホリデームードに。
特別な季節に映える、SORINならではの“ひと味違う”着こなしをお届けします。

 

▼画像クリックで商品ページに飛べます

-LOOK 01-
“Like a Present with a Ribbon Bustier”

 

Bustier 13,860yen

Glove
7,920yen

Pants
14,960yen

 

こちらのビスチェはシンプルな装いにONするだけで一気に華やかな雰囲気になります。
ホリデーシーズンだけでなく1年中着回しできるので1枚持っていると重宝します。

 

-LOOK 02-
“Red for Christmas? Actually, it’s been a popular color all season!”

 

Tops
16,940yen

Pants
22,000yen

ホリデーを思わせるカラーである”レッド”。今期のトレンド色でもあります。
アイレットからチラッと見える抜け感とリボンがユニーク。

-LOOK 03-
“Contrast of Sheer and Fluffy Textures”

 

Tops
11,000yen

Pants
15,950yen

Bag
15,400yen

SWAN LAK柄のタートルはシンプルなのに1枚で着てもインパクトがあります。
肌になじむベージュのシアートップスに冬らしいテクスチャーのアイテムを合わせて。

 

 

-LOOK 04-
“Nordic Pattern for a Scandinavian Home Party Vibe”

 

 

Cowichan
27,940yen

Bustier
14,300yen

Pants
16,500yen

ノルディック柄っぽいカウチンはよ~く見るとSWANモチーフ。
デザイナーがパターンを考え編地にしたオリジナルデザイン。
北欧チックな雰囲気でホームパーティーシーンに。

 

 

- STAFF  COORDINATE -
ホリデーシーズンのリアルなお出かけSNAPをご紹介。
普段使いもできるアイテムを組合わせてホリデーっぽくドレスアップ。
是非コーデの参考にしてみてください。

 

▼全てのLOOKを見る