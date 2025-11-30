【SORIN】ホリデーコレクションルック

SORINが贈るホリデールック。

12月に入り、街も気分もホリデームードに。

特別な季節に映える、SORINならではの“ひと味違う”着こなしをお届けします。

▼画像クリックで商品ページに飛べます

-LOOK 01-

“Like a Present with a Ribbon Bustier”

Bustier 13,860yen



Glove

7,920yen

Pants

14,960yen

こちらのビスチェはシンプルな装いにONするだけで一気に華やかな雰囲気になります。

ホリデーシーズンだけでなく1年中着回しできるので1枚持っていると重宝します。





-LOOK 02-

“Red for Christmas? Actually, it’s been a popular color all season!”



Tops

16,940yen



Pants

22,000yen

ホリデーを思わせるカラーである”レッド”。今期のトレンド色でもあります。

アイレットからチラッと見える抜け感とリボンがユニーク。





-LOOK 03-

“Contrast of Sheer and Fluffy Textures”

Tops

11,000yen



Pants

15,950yen



Bag

15,400yen

SWAN LAK柄のタートルはシンプルなのに1枚で着てもインパクトがあります。

肌になじむベージュのシアートップスに冬らしいテクスチャーのアイテムを合わせて。

-LOOK 04-

“Nordic Pattern for a Scandinavian Home Party Vibe”



Cowichan27,940yenBustier14,300yenPants16,500yen

ノルディック柄っぽいカウチンはよ~く見るとSWANモチーフ。

デザイナーがパターンを考え編地にしたオリジナルデザイン。

北欧チックな雰囲気でホームパーティーシーンに。

- STAFF COORDINATE -

ホリデーシーズンのリアルなお出かけSNAPをご紹介。

普段使いもできるアイテムを組合わせてホリデーっぽくドレスアップ。

是非コーデの参考にしてみてください。

