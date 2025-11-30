【SORIN】ホリデーコレクションルック
- SORIN 25’AW HOLIDAY LOOK -
SORINが贈るホリデールック。
12月に入り、街も気分もホリデームードに。
特別な季節に映える、SORINならではの“ひと味違う”着こなしをお届けします。
▼画像クリックで商品ページに飛べます
-LOOK 01-
“Like a Present with a Ribbon Bustier”
Bustier 13,860yen
Glove
7,920yen
Pants
14,960yen
こちらのビスチェはシンプルな装いにONするだけで一気に華やかな雰囲気になります。
ホリデーシーズンだけでなく1年中着回しできるので1枚持っていると重宝します。
-LOOK 02-
“Red for Christmas? Actually, it’s been a popular color all season!”
Tops
16,940yen
Pants
22,000yen
ホリデーを思わせるカラーである”レッド”。今期のトレンド色でもあります。
アイレットからチラッと見える抜け感とリボンがユニーク。
-LOOK 03-
“Contrast of Sheer and Fluffy Textures”
Tops
11,000yen
Pants
15,950yen
Bag
15,400yen
SWAN LAK柄のタートルはシンプルなのに1枚で着てもインパクトがあります。
肌になじむベージュのシアートップスに冬らしいテクスチャーのアイテムを合わせて。
-LOOK 04-
“Nordic Pattern for a Scandinavian Home Party Vibe”
Cowichan
27,940yen
Bustier
14,300yen
Pants
16,500yen
ノルディック柄っぽいカウチンはよ~く見るとSWANモチーフ。
デザイナーがパターンを考え編地にしたオリジナルデザイン。
北欧チックな雰囲気でホームパーティーシーンに。
- STAFF COORDINATE -
ホリデーシーズンのリアルなお出かけSNAPをご紹介。
普段使いもできるアイテムを組合わせてホリデーっぽくドレスアップ。
是非コーデの参考にしてみてください。