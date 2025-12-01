ソシエダvsビジャレアル 試合記録
【ラ・リーガ第14節】(アノエタ)
ソシエダ 2-3(前半0-1)ビジャレアル
<得点者>
[ソ]カルロス・ソレール(60分)、アンデル・バレネチェア(87分)
[ビ]アジョセ・ペレス(31分)、アルベルト・モレイロ2(57分、90分+5)
<警告>
[ソ]ウマル・サディク(42分)、ジョン・マルティン(69分)、アンデル・バレネチェア(70分)
[ビ]パプ・ゲイェ(20分)、アジョセ・ペレス(45分+2)、アルベルト・モレイロ(49分)、アルフォンソ・ペドラサ(67分)、サンティアゴ・モウリーニョ(73分)、ルイス・ジュニオール(74分)、フアン・フォイス(90分)
└久保建英が563日ぶりアシスト!バレネチェアが再びスーパーゴールも…ソシエダ、0-2から同点劇も90+5分被弾で敗れる
