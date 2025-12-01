シンガーソングライターの夜々が、1stアルバム『0:00』（読み方：れいじれいれいふん）をリリースすることが決定した。さらに、同作を携えた初のワンマンライブが4月4日（＝“夜々の日”）に開催される。

1stアルバム『0:00』は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品。透明感のある歌声、0時から夜明けまでの心の動きを追うように構成された楽曲が集められ、夜々のアーティスト像を象徴する一枚となっている。

収録曲には川谷絵音がアレンジを手がけたメジャーデビュー曲「Lonely Night」（日本テレビ系 ドラマDEEP『いきなり婚』主題歌）、トオミヨウがアレンジを担当した「センセーショナル少女」、いしわたり淳治が歌詞プロデュースを手がけた「I Hope」、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第4話エンディング主題歌となった「Let go」をはじめ、豪華クリエイター陣が参加。さらにDa-iCE「CITRUS」を手がけたKaz Kuwamura、timeleszやSnow Manなどへの楽曲提供でも知られるトラックメーカーp.e.tを迎えた最新シングル「Coffee」も収録予定だ。

そして、アルバムリリースにあわせて開催される初のワンマンライブ＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞は、『0:00』で描かれた“0時の魔法”をステージ上で体感できる内容になるという。チケットは本日20:00より夜々のSNSにてチケット最速先行受付がスタートしている。

また、1stアルバムと初のワンマンライブ開催に向けて新アーティスト写真も公開された。これまでのミステリアスな雰囲気から一転、自然体の美しさが際立つナチュラルな姿を披露。柔らかな表情と透明感あふれる仕上がりになっている。

■1st Album 『0:00』 （読み方：れいじれいれいふん）

2026年3月4日（水）リリース

WPCL-13733

3410円（税込） Lonely Night

Lonely Night (Acoustic ver.)

センセーショナル少女

I Hope

Let go

Coffee

他、全12曲収録 予約はこちらから：https://imyoyo.lnk.to/000_CD ●CDショップ購入特典

対象のCDショップでご予約の方に先着で特典をプレゼント！数に限りがございますので、

お早めにご予約・ご購入ください！

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：ポストカード

・セブンネットショッピング：L判ブロマイド

・その他CDショップ：ステッカー

※一部のCDショップでは特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップにてご確認ください。

■5th Digital Single 「Coffee」

2025年11月26日（水）リリース

https://imyoyo.lnk.to/Coffee

■＜夜々 1st ONE-MAN LIVE “Time For Unlimited”＞ 2026年4月4日（土）渋谷WWW

OPEN 16:00 / START 17:00

チケット料金：前売 \5,000（税込/ドリンク代別）／当日 \6,000（税込/ドリンク代別）

企画/制作：クラウドナイン/ LIFE 協力：ワーナーミュージック・ジャパン

■ライブ情報 2025年12月02日（火）

＜ハピコレ!!vol.591＞ 六本木unravel Tokyo

OPEN 18:30/START 18:45

https://unravel-tokyo.com 2025年12月16日（火）

＜Light＞ 下北沢DaisyBar

OPEN 18:30/START 19:00

https://daisybar.jp/ 2025年12月31日（水）

＜Make Happy!! Year End Party 2025 DAY.2＞ LIVE STUDIO LODGE

OPEN 14:00/START 14:30/CLOSE 20:00（予定）

https://live-lodge.jp/ 2026年1月18日(日)

＜Melody Line〜はじまりのうた〜＞新宿ライブハウス7会場

OPEN 10:30 / START 10:45

https://livepocket.jp/e/melodyline20260118

公式HP：https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yoyo/

レーベルサイト：https://wmg.jp/yoyo

Instagram：https://www.instagram.com/imyoyo

YouTube：https://www.youtube.com/@imyoyo_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@imyoyo

X：https://x.com/imyoyo