µ¢¤ê¤Î²ñ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡ÙºÆÊüÁ÷¡¦¿·ED¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ´Å§
µ¢¤ê¤Î²ñ¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ4·î¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡ÙºÆÊüÁ÷ Âè3ÃÆ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ2012Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£2025Ç¯¤Ç¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×10¼þÇ¯¤Î»þ´Ö¡Ù¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë3Âç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¤Ë2025Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡ÙÁ´47ÏÃ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤Æ1Ç¯¤«¤±¤ÆºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ºÆÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼çÂê²Î¤Ï°ì¿·¤µ¤ì¡¢Âè3ÃÆ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤Î²ñ¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º£³Ú¶Ê¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ÀÁöÎÏ¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½Õ¸¶À÷¤ÎÑ³¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¢¤ê¤Î²ñ¤Ïº£¸å¡¢12·î7Æü(Æü)¤Ë²¼ËÌÂôADRIFT¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ´¶È¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Î´õË¾¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¥«¤È¤ÏÌë¶õ¤ÇºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤°ìÅùÀ±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢½Õ¤ÎÂç»°³Ñ¤ò·Áºî¤ëÀ±¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤¬¡¢ºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤ÎÌÜ°õ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡Ë
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù
Âè2´üºÆÊüÁ÷¡¡10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË25:45-26:15ÏÈ
¥«¥ó¥Æ¥ì¡§Ëè½µÌÚÍË26:45-27:15ÏÈ
BS¥Õ¥¸¡§Ëè½µ²ÐÍË24:00-24:30ÏÈ¡¡
¢¨TVer¡¢FOD¤Ë¤ÆÊüÁ÷ÍâÆüÀµ¸á¤è¤ê1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://ansatsu-anime.com/
¸ø¼°X¡§@ansatsu_anime¡¡¡Êhttps://x.com/ansatsu_anime¡Ë
¸ø¼°TikTok¡§@ansatsu_anime¡Êhttps://www.tiktok.com/@ansatsu_anime¡Ë
¢£µ¢¤ê¤Î²ñ one-man live¡ã¤¯¤¸¤éºÂ¤Î¥ß¥é¤Î¤æ¤¯¤¨¡ä
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)²¼ËÌÂôADRIFT
OPEN 17:30¡ÃSTART 18:00
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡¡http://eplus.jp/kaeri_no_kai/
