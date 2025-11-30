メ～テレ（名古屋テレビ）

11月30日午後11時55分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。

愛知県、岐阜県内で最大震度2の揺れが観測されています。

最大震度2を観測したのは愛知県、岐阜県、長野県、静岡県です。

この地震による津波の心配はありません。

震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュードはM3.9と推定されます。

愛知県

【震度2】

新城市 名古屋守山区

【震度1】

豊橋市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋港区 名古屋緑区 名古屋名東区 一宮市 瀬戸市 春日井市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 犬山市 常滑市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 日進市 清須市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町

岐阜県

【震度2】

恵那市

【震度1】

中津川市 美濃加茂市 土岐市 可児市 富加町 八百津町 岐阜市 大垣市 関市 美濃市 各務原市 岐阜山県市 瑞穂市 本巣市 郡上市 岐南町 笠松町 輪之内町 揖斐川町 大野町

三重県

【震度1】

鈴鹿市

提供：ウェザーニューズ