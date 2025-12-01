PCログと打刻の乖離を自動判定！ニッポンダイナミックシステムズ『ez-PCLogger』連携機能

ニッポンダイナミックシステムズが提供する『ez-PCLogger』が、jinjerのクラウド型勤怠管理システム『ジンジャー勤怠』との自動連携を開始しました。

2025年11月1日より提供を開始しています。

PCのログオン＆ログオフ情報の自動連携により、従業員の勤務実態のより正確な把握が可能となります。

提供開始日：2025年11月1日

対象：『ジンジャー勤怠』導入企業

PCログオン＆ログオフ情報収集ツール『ez-PCLogger』と、クラウド型勤怠管理システム『ジンジャー勤怠』が連携を実現しました。

『ez-PCLogger』で収集したPCのログ情報を、『ジンジャー勤怠』へ自動で連携させることができます。

これにより、社員が打刻した出勤・退勤時間と、実際のPC使用時間の乖離を自動的に判定することが可能になりました。

サービス残業の検知など、適正な勤怠管理を強力にサポートします。

連携の仕組みとメリット

客観的な記録であるPCのログオン・ログオフ情報が、勤怠システムへ自動的に取り込まれます。

手動での突合データ作成などの手間を省き、効率的な管理業務を実現します。

従業員の自己申告による勤務報告の妥当性を、客観的データに基づいてチェックできる点が大きなメリットです。

乖離チェック画面のイメージ

『ジンジャー勤怠』の画面上で、PCの起動・停止時刻(赤枠部分)を確認できます。

また、PCの稼働時間と打刻された出退勤時刻との差異(青枠部分)も一目で確認可能です。

視覚的にわかりやすいインターフェースで、管理者の負担を軽減しながら正確な労務管理を支援します。

働き方の透明性を高め、健全な職場環境づくりに貢献するシステム連携。

正確なデータに基づいた勤怠管理を実現するための強力なソリューションです。

