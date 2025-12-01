希少部位ミスジを厚切りで！焼肉の虎「特上和牛ミスジステーキ」
北海道帯広市で展開する「焼肉の虎」にて、期間限定イベント「焼肉の虎のクリスマス」が開催されます。
2025年12月1日から12月25日までの期間中、特別なメニューや特典が提供されます。
この期間中にしか味わうことのできない商品が登場します。
ルーキーファーム「焼肉の虎のクリスマス」
開催期間：2025年12月1日〜2025年12月25日
開催場所：焼肉の虎（帯広市内店舗）
北海道十勝の食材を中心としたメニューを提供する個室焼肉店「焼肉の虎」。
クリスマスシーズンに合わせて、家族や恋人、大切な人と楽しめる限定ラインナップが用意されました。
特別な日のご馳走にふさわしいメニューと、嬉しいプレゼント企画が実施されます。
特上和牛ミスジステーキ
価格：1,738円(税込)
北海道産和牛の希少部位「ミスジ」を贅沢に使用した一皿。
旨味あふれるミスジを厚切りにし、ステーキとして提供されます。
クリスマスの食卓を華やかに彩る、この期間だけの特別な味わいです。
来店予約特典「シャンメリー」
クリスマス気分を盛り上げる「シャンメリー」のプレゼント企画も実施。
来店前日までに予約をしたお客様限定で、1組につき1本無料で進呈されます。
乾杯のドリンクとして、食事の時間をより楽しく演出します。
焼肉の虎 店舗情報
「焼肉の虎」は、チルド管理のお肉や充実したサイドメニューが魅力の焼肉店です。
家族、恋人、宴会など様々なシーンに対応できる個室を完備しています。
お子様連れに嬉しいキッズルームや、一人焼肉でも利用可能な席も用意されています。
今年のクリスマスは、プライベートな空間でゆったりと焼肉ディナーを。
美味しいお肉と特典で、心温まるひとときを過ごしたくなるイベントです。
ルーキーファーム「焼肉の虎のクリスマス」の紹介でした。
