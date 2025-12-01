さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、PayPayの決済サービス「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、特記がない限りPayPayポイント。

クレハ商品購入で最大30％還元

12月31日までの期間中、対象店舗でクレハ商品を1回あたり500円以上PayPay決済で購入すると、最大30％分のポイントが進呈される。

対象店舗は、ウエルシアホールディングスやキリン堂、クスリのアオキ、コーナン商事、サンドラッグ、スギホールディングスなどの店舗。還元上限は1000ポイントまで。

サランラップ製品を購入で最大20％還元

12月31日までの期間中、対象店舗で1回あたり500円以上。サランラップ各種をPayPay決済で購入すると、最大20％分のポイントが進呈される。

対象店舗は、キリン堂やサンドラッグ、ツルハホールディングス、マツキヨココカラ＆カンパニーなどの店舗。還元上限は1000ポイントまで。

花王製品購入で最大30％還元

12月31日までの期間中、対象店舗で対象の花王製品を期間合計3000円以上PayPay決済で購入すると、最大30％分のポイントが進呈される。還元上限は1500ポイントまで。

いろはす購入で最大15％還元

12月31日までの期間中、対象店舗で2L PETを除くいろはすブランドの製品をPayPay決済で購入すると、最大で15％分のポイントが進呈される。

対象店舗は、キリン堂やスギホールディングス、中部薬品、薬王堂の店舗。

あなたのまちを応援プロジェクト

地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」として、全国各地でさまざまなキャンペーンが実施されている。

還元率や実施期間、還元されるポイントの上限は各地によって異なる。