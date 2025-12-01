さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年12月の「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、楽天ポイント。

ロフトで5000ポイントが当たる

12月31日までの期間中、ロフトの対象店舗やECサイトで楽天ペイまたは楽天カードで、期間中500円以上購入すると、抽選で100人に5000ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。

ウィスパー製品で最大20％還元

12月31日までの期間中、対象店舗で楽天ポイントカードの提示、または楽天ペイのコード・QR払いでウィスパー製品を購入すると、500円以上の購入で対象商品購入額の10％分、2000円以上の購入で20％分がポイント還元される。

還元上限は1000ポイントまで。

パンパース製品の購入で最大30％還元

12月31日までの期間中、対象店舗やECさいとで楽天ポイントカードの提示または楽天ペイでの決済で対象のパンパース製品を購入すると、対象商品購入額の30％分がポイント還元される。還元上限は3000ポイントまで。

さらに、おやすみパンツシリーズを購入すると、追加で200ポイントが進呈される。進呈は1回まで。

ダスキンで最大1500ポイント

2026年1月16日までの期間中、ダスキンで対象のお掃除サービスを利用し、楽天ペイのQR払いで1回あたり2万円以上を決済すると、1500ポイントが進呈される。

東急百貨店のECサイトで最大+3.5％還元

12月11日9時59分までの期間中、東急百貨店ネットショッピングで楽天ペイ決済すると、通常還元分に加えて3.5％分がポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は1万ポイントまで。

スーパー玉出で最大全額ポイント還元

12月31日までの期間中、スーパー玉出の信太山店、喜連店、御陵店で楽天ペイのコード・QR払いで1回あたり2000円以上決済すると、抽選で最大決済分の全額相当がポイント還元される。

特典と当選数は、全額分のポイントが5人、1000ポイントが30人、100ポイントが100人。還元上限は1万ポイントまで。

飲食店利用で最大1000ポイントがあたる

12月31日までの期間中、対象の飲食店で楽天ポイントカードを提示して1ポイント以上獲得すると、コインが1枚獲得でき、コイン3枚につき1回抽選に参加できる。抽選に当選すると、最大で1000ポイントが進呈される。

特典は、1等が1000ポイント、2等が50ポイント、3等が1ポイント。

キャンペーンエントリーが必要。

対象店舗は、すき家やはま寿司、ガストやくら寿司、ミスタードーナツ、吉野家など。

地域のキャンペーン

地方自治体と連携したキャンペーンが開催されている。

たとえば、千葉県君津市では11月1日～12月31日までの期間中最大10％、東京都青梅市では11月15日～12月26日までの期間中最大30％、岐阜県岐阜市では11月26日～12月25日までの期間中最大20％還元される。

毎月実施のキャンペーン

楽天ペイの日、ネット決済で3％還元

毎週日曜、月曜日に対象のECサイトで楽天ペイ決済すると、最大3％還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は、月合計1万ポイントまで。