【こめラニアン】 12月中旬 発売予定 価格：1回300円

「こめラニアン」イメージ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「こめラニアン」を12月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、おいしそうなごはんをポメラニアンの様に立体化したフィギュア。ラインナップは「おむすび」、「カレー」、「チャーハン」、「オムライス」の4種類で、オムライスは卵パーツを外すことができる。それぞれ個性あふれる表情となっており、一緒に飾れる皿が付属する。

ラインナップ

【おむすび】

程よい塩加減でついつい自分の口の周りをぺろぺろなめちゃうマイペースなこめラニアン。寝起きだと海苔の位置がずれていることも……

【カレー】

つやつやの粒の立った米にゴロゴロ具だくさん、甘めのルーが自慢のこめラニアン。シチューを食べていると嫉妬してすねてしまう

【チャーハン】

食欲旺盛、ちょっぴりぽっちゃりなこめラニアン。仲間を見ているとついついよだれが出る。頭に載せたレンゲがお気に入りのおもちゃ

【オムライス】

卵の毛布がお気に入り、ちょっぴりいたずらっこなこめラニアン。気に入ったおもちゃを卵の中に隠す

卵パーツを外すことができる

【こめラニアン】

サイズ：本体 約35mm

材質：本体 PVC、皿パーツ ABS

(C)T-ARTS