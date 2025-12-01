◇スペイン1部第14節 Rソシエダード2ー3ビリャレアル（2025年11月30日 サンセバスチャン）

サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が30日、本拠ビリャレアル戦で先発出場。2点を追いかける後半16分に今季初アシストを記録するも2ー3と惜敗。リーグ戦6試合ぶりの黒星を喫した。

久保は古巣対戦となった注目の一戦で2試合ぶりに先発出場。エースのFWオヤルサバルが負傷欠場となった影響もありFWサディクが今季リーグ戦初スタメンに抜てきされた。

試合は前半31分、FWアジョセペレスに決められ失点。後半12分にはMFモレイロに強烈なミドルシュートを浴び2点目を失った。

それでも後半16分、久保が好機を演出。前線からのプレスで味方がカットしたボールを華麗に胸トラップ。ドリブルで中央にカットインしながらフリーの味方へラストパス。これを受けたMFソレールが鮮やかなミドルシュートを決め、1点を返した。久保にとってこれが24年5月の本拠バレンシア戦（○1ー0）以来、1年6カ月ぶりのリーグ戦アシストとなった。

その後、久保にボールが集まり始め右サイドから崩そうとする場面が増えたが後半40分に途中交代。すると同42分、途中出場のMFバレネチェアが直接フリーキックから同点弾。2ー2と追いつき本拠サポーターは大盛り上がりとなった。

しかし終了間際の後半アディショナルタイム、またもMFモレイロに決められ失点。土壇場で勝ち越しを許しリーグ戦6試合ぶりの黒星。一方、好調のビリャレアルはリーグ戦5連勝を飾った。