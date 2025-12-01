床に倒れ込んで泡を吹きまくる芸人が登場。千鳥の大悟が「どういう仕組み？」と驚愕する一幕があった。

【映像】泡を吹きまくる人気芸人の様子

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、松井珠理奈が出演した。

SNSの発展やVR技術の進化により、世界規模でホラー市場が急拡大している。Z世代では、55％以上がSNSでホラー動画を視聴するほどバズっており、今やホラーは一攫千金を狙える金脈と言えるのだという。そこでこの日は、ブームにあやかり心霊YouTubeに進出しようとする芸人が成功するのか、オーディションで見極める「一攫千金を狙え！ 心霊コラボオーディション」が開催された。審査員として、デニス（植野行雄、松下宣夫）、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）が登場。一攫千金を狙う志願者には、や団（本間キッド、中嶋享、ロングサイズ伊藤）、センチネル（大誠、トミサット）、足腰げんき教室（うちだすぺしゃるはーたみん、くろさわ）が出場した。

廃墟に見立てた別室に行き、心霊ロケでのセンスがあるのか判断する実技審査でのこと。

や団は、中嶋がお化けのお面をかぶって別室に乗り込んだ。それに気づいていない様子の本間と伊藤。しばらく歩いていると、伊藤は中嶋のお化けのお面を見て、霊だと勘違いした様子。「ああ〜〜〜〜！」と悲鳴を上げ、その場に倒れてしまった。

床に倒れ込んだ伊藤は、口からブクブクと泡を吹きだした。本間は「泡、吹いてる〜！」と絶叫。泡はなかなか止まらず、どんどん口の中から湧き上がって行った。スタジオで見ていた松井は「えええ、なにこれ〜！」と驚き。大悟は「どういう仕組み？」と声をあげ、ノブは「これいいんじゃないですか？ あの量」と、泡の量を評価した。

信じられない泡の量を口から吹きだしてスタジオメンバーを盛り上げたや団だったが、松下は「泡でみなさん笑っていましたが、心霊スポットを汚すことは絶対にやってはいけないことです」と一刀両断した。

