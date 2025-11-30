30日午後11時55分ごろ、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、長野県の根羽村と売木村、岐阜県の恵那市、静岡県の浜松天竜区、愛知県の新城市と名古屋守山区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□長野県

根羽村 売木村



□岐阜県

恵那市



□静岡県

浜松天竜区



□愛知県

新城市 名古屋守山区

■震度1

□長野県

飯田市 長野高森町 下條村

天龍村 泰阜村 大鹿村



□岐阜県

中津川市 美濃加茂市 土岐市

可児市 富加町 八百津町

岐阜市 大垣市 関市

美濃市 各務原市 岐阜山県市

瑞穂市 本巣市 郡上市

岐南町 笠松町 輪之内町

揖斐川町 大野町



□静岡県

浜松中央区 浜松浜名区 磐田市

掛川市 湖西市



□愛知県

豊橋市 田原市 設楽町

東栄町 豊根村 名古屋千種区

名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区

名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区

名古屋瑞穂区 名古屋港区 名古屋緑区

名古屋名東区 一宮市 瀬戸市

春日井市 刈谷市 豊田市

安城市 西尾市 犬山市

常滑市 大府市 知立市

尾張旭市 高浜市 岩倉市

日進市 清須市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

豊山町



□三重県

鈴鹿市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。