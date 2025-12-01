夜々が、1stアルバム『0:00』（読み：れいじれいれいふん）を2026年3月4日にリリースする。

今作は、「時計の針が夜の0時をさす瞬間に広がる“魔法の世界”」をテーマにした作品。透明感のある歌声による、0時から夜明けまでの心の動きを追うように構成された楽曲が集められ、夜々のアーティスト像を象徴する1枚となっている。

収録曲には、トオミヨウがアレンジを担当した2ndデジタルシングル「センセーショナル少女」、いしわたり淳治が歌詞プロデュースを手がけた3rdデジタルシングル「I Hope」、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』第4話エンディング主題歌の4thデジタルシングル「Let go」をはじめ、多数のクリエイター陣が参加。さらにKaz Kuwamura、トラックメーカー p.e.t.を迎えた最新シングル「Coffee」も収録される。

あわせて、初のワンマンライブ『夜々 1st ONE-MAN LIVE "Time For Unlimited"』を4月4日に渋谷WWWにて開催することも発表。『0:00』で描かれた“0時の魔法”をステージ上で体感できる内容になるという。

公演日はアーティスト名にかけて4月4日（＝“夜々の日”）に決定。また、本日12月1日20時より夜々のSNSにて、チケット最速先行受付がスタートする。

さらに、夜々の新しいアーティスト写真も公開された。これまでのミステリアスな雰囲気から一転し、自然体の美しさが際立つナチュラルな姿を披露しており、柔らかな表情と透明感あふれる仕上がりになっている。

（文＝リアルサウンド編集部）