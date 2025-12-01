BTS・Vがリゾート施設「パラダイスシティ」新アンバサダーに就任！施設の魅力を音楽に乗ってアピール

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのVが、北東アジア初の統合型アートテインメントリゾート施設「パラダイスシティ」の新アンバサダーに決定したことが発表され、新CM「FEEL YOUR PARADISE」篇が公開された。

■清掃スタッフを演じるVが「パラダイスシティ」内をノリノリで巡る姿に注目

「パラダイスシティ」は日本から飛行機で最短約1時間半、仁川国際空港からは無料シャトルでわずか5分、ソウル中心部へも約40分と、アクセス抜群の立地に位置しており、東洋と西洋、そして過去から未来までが交差し、憩いや安らぎだけでなくアートに浸ってのリフレッシュ、さらにはダイナミックなエンタテインメントまで一度に楽しめる施設。

そんな「パラダイスシティ」の魅力を伝えるため、Vが出演する新CM「FEEL YOUR PARADISE」篇が12月1日からTVおよびWEBで公開された。

CMは、清掃スタッフを演じるVが、営業終了時刻を迎えた「パラダイスシティ」で、退場してくる人波を避けながら「セラセ」へと入っていき、ヘッドフォンを両耳に当て、腰に下げたオーディオプレーヤーのスイッチを押し込む映像から物語がスタート。

音楽に酔いしれながらリズムに乗るVは、手に持ったほうきでマイクスタンド・アクションやダンスを披露しながら、屋内型ファミリーテーマパーク「ワンダーボックス」で“夜の遊園地”を楽しむように歩く。

さらにVはプールサイドをリズミカルな歩調で進みながら、ラグジュアリースパ＆プール施設である「シメール」のラグジュアリーな雰囲気を満喫し、誰もいない静かなショッピングアーケード「プラザ」に着いたところで床にゴロリ。心が軽くなったかのように笑みを浮かべ、仕事を忘れてくつろぐ。

休憩時間、音楽を聴きながらうとうとしているところに管理人から声をかけられたVはヘッドフォンをはずして仕事に戻るが、残されたカセットテープを見つけた管理人は興味深げに再生し、流れ出す音楽に魅了されていく、という内容になっている。

■「FEEL YOUR PARADISE」篇撮影エピソード

夢のように魅力的な施設が集まった 「パラダイスシティ」でのCM撮影では、終始ワクワクとした笑顔を見せていたV。映像の中でVが見せているグルーヴ感は台本や演出によるものではなく、すべてその場で生み出されたもので、アーティストであるV自らがどのように表現するかを考えながら撮影が進められた。「パラダイスシティ」のさまざまな場所を巡る中でも、とくにVが気に入っていたのは「ワンダーボックス」で、撮影中はもちろん休憩時間に施設内を興味深げに見て回るひと幕も。

撮影現場ではVが監督と相談しながら積極的にアイデアを出し、撮影アングルなど提案する姿もたびたび見られ、「セラセ」で清掃するシーンでテーブルの上に置かれた料理やワインを味見するようなアドリブを披露するなど、作品の質を高めるために努力する姿が印象的だった。

「パラダイスシティ」公式サイト

https://www.p-city.com

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/

