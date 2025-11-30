プロ・リーグ 25/26の第16節 クラブ・ブリュージュとアントワープの試合が、11月30日21:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ニコロ・トレソルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

クラブ・ブリュージュは後半の頭から選手交代。シモン・ミニョレ（GK）からトリスタン・ファンデンホーボル（GK）に交代した。

62分、アントワープが選手交代を行う。ギュラノ・ケルク（FW）からジェラール・ファンデプラス（MF）に交代した。

75分、アントワープは同時に2人を交代。マルワン・アルサハフィ（MF）、クリストファー・スコット（MF）に代わりイサーク・ババディ（MF）、ザンダー・ディエルクス（MF）がピッチに入る。

81分、クラブ・ブリュージュは同時に4人を交代。カルロス・ボルジェス（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）、ヨルネ・スパイラー（DF）、ニコロ・トレソルディ（FW）に代わりシャンドレ・キャンベル（FW）、アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）、ウーゴ・シケ（DF）、カイ・フュロ（FW）がピッチに入る。

86分、アントワープが選手交代を行う。ファロウク・アデカミ（MF）からユセフ・アンダウイ（MF）に交代した。

後半終了間際の88分、ついに均衡が崩れる。アントワープのユセフ・アンダウイ（MF）のアシストからマウリシオ・ベニテス（MF）がゴールが生まれアントワープが先制する。

以降は試合は動かず、アントワープが0-1で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。90+7分にイエローカードを受けている。

2025-11-30 23:40:37 更新