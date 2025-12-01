久保建英がついに！リーガ１年半ぶりのアシストでゴラッソ演出も…ソシエダは痛恨の90＋５分弾でビジャレアルに２ー３敗戦
11月30日に開催されたラ・リーガの第14節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがビジャレアルとホームで対戦した。
2020-21シーズンの前半戦にプレーした古巣との一戦で２試合ぶりに先発に復帰した久保は右サイドハーフでプレー。13分には、ペナルティエリア内で仕掛けてシュートを放つが、敵DFにブロックされる。
その後も押し込んでいたなか、31分に右サイドを崩され、アジョセ・ぺレスに先制ゴールを許す。
前半アディショナルタイムには、セルヒオ・ゴメスのFKをエルストンドがヘッド。これは相手GKジュニオールの好セーブに阻まれる。
後半に入って57分にはモレイロのシュートで被弾。リードを２点に広げられる。
それでも61分、右サイドでボールをキープしてDFを引き付けた久保のラストパスを受けたカルロス・ソレールが豪快なシュートを突き刺し、１点を返す。ゴラッソを演出した日本代表MFは、ラ・リーガでは23年５月のバレンシア戦以来、約１年半ぶりのアシストとなった。
久保が84分で交代となったなか、ホームチームは87分、途中出場のバレネチェアが直接FKを突き刺し、同点に追いつく。
このまま２―２のドローで終了するかと思われたが、90＋５にCKの流れからモレイロのミドルシュートで失点。２−３で痛恨の敗戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の２季ぶりのアシスト！DFを引き付けてラストパス
