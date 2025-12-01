Æ²ËÜ¸÷°ì¡õÆ²ËÜ¹ä¡¢DOMOTO¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î»¨»ïÉ½»æ¡Öanan¡×¤Ç¡Èµæ¶Ë¤Î2¿Í¤Î¾ÓÁü¡É¼ý¤á¤¿ÈþÎï¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡ÛDOMOTO¡ÊÆ²ËÜ¸÷°ì¡¦Æ²ËÜ¹ä¡Ë¤¬12·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×2475¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£DOMOTO¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î»¨»ïÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈ²ñ¸«¤Ë50¿Í°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø
ºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿DOMOTO¤¬¡¢DOMOTO¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¡¢ìÔÂô¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·¤Èµ®½Å¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤½¤ÎÇ¯¤òÆ³¤Àê¤¦anan¹±Îã¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÎø¤È±¿Ì¿¡×¡£º£²ó¤â¿Íµ¤¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯Á°È¾¤Î±¿Ì¿¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë²þÌ¾¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÆ»ÏÆ°¤¹¤ëDOMOTO¤Î2¿Í¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢Åß¤ÎË¬¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£»×¤ï¤º¿´Ê¨¤Î©¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤¬¶Å½Ì¡£Ä¹Ç¯¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤Ä¤Ä¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢DOMOTO¤È¤·¤Æ¤Î»¨»ïÉ½»æÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡ÖDOMOTO¤È¤·¤Æ¤Î¾ÓÁü¤ò¼ý¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Èà¤é¤À¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¡¢Èþ¤·¤µ¤Î½É¤ëÂÐÈæ¡¢Â©¤òÆÝ¤à²èÎÏ¡Ä¡£DOMOTO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ê¹â¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡Ôµæ¶Ë¤Î2¿Í¤Î¾ÓÁü¡Õ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â2¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¡¢²£ÊÂ¤Ó¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¡¢Êâ¤ß½Ð¤·¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤È¡¢¤É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤µ¤Ëµæ¶Ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£²Ö¤È¶¦¤Ë¼Ì¤ëÈþÎï¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤â¡¢¸÷¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈDOMOTO¤é¤·¤µ¡É¤Ëµ¢·ë¤¹¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿ÀäÂÐÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¡ÊDOMOTO ver.¡Ë¤Î²Î»ì¤âÆÃÊÌ·ÇºÜ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¶Ê¤ÈÊ»¤»¤ÆËÜ»ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢CD¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
È¯É½Ä¾¸å¤ËX¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëDOMOTO 1st Digital Single¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¡¦DOMOTOÌ¾µÁ½é¤Î³Ú¶Ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëº£ºî¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯É½¤äÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÄÌ´Ó¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öanan¡×¹±Îã¤ÎÀê¤¤ÆÃ½¸¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¡¢2026Ç¯Á°È¾¤Î¹ÔÊý¤ò¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¿¤Á¤¬Æ³¤¯¡£G¡¦¥À¥Ó¥Ç¸¦µæ½ê¡¢À±¤Ò¤È¤ß¡¢¶À¥ê¥å¥¦¥¸¡¢Keiko¡¢ÀÐ°æ¤æ¤«¤ê¡¢¿å¾½¶Ì»Ò¤Ê¤É¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CLOSE UP¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡ß¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡ßÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡ßÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢½éÎø²¦¡×¤È¤·¤Æ¿¼ÅÄÎµÀ¸¡ÊACEes¡Ë¡ß°ðÍÕÄÌÍÛ¡ÊB&ZAI¡Ë¡ß±Ê²¬Ï¡²¦¡ÊAmBitious¡Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡DOMOTO¤È¤·¤Æ½é¤Î»¨»ïÉ½»æ¾þ¤ë
¢¡DOMOTO¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î2¿Í¤Î¾ÓÁü¡É¼ý¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¼ýÏ¿
¢¡¡Ö2026Ç¯Á°È¾¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø¤È±¿Ì¿¡£¡×ÆÃ½¸ÆâÍÆ
