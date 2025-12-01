田中美久、純白水着で美バスト披露「ヤンマガ」表紙登場
【モデルプレス＝2025/12/01】元HKT48の田中美久が、2日に発売する雑誌「週刊ヤングマガジン」（講談社）27号の表紙と巻頭グラビアに登場。美しいバストを披露している。
【写真】元HKT、美谷間披露
今年3回目の表紙＆巻頭に登場した田中。今回はシンプルな白の水着で抜群のスタイルを披露している。
そのほか、今号の巻中グラビアでは、加護亜依、篠崎こころ、篠原みなみ、宮本彩希、えい梨、高見奈央の6人がコスプレグラビアを披露。巻末グラビアには夏目涼風（ラフ×ラフ）が登場する。（modelpress編集部）
