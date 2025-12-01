Official髭男dism、新曲「Sanitizer」をサプライズリリース!MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dismが、新曲「Sanitizer」をサプライズリリースした。

■「Sanitizer」は「僕」と「君」の関係性の中で、自分で打ち克ち隣に並べるようにというメッセージの込められたナンバー

11月26日にカウントダウン付き特設サイトが突如公開され、そこで流れていた一部のメロディーは「Sanitizer」のイントロだったということで、サプライズでのリリースとなった。

本作は、約7年ぶりとなるノンタイアップ楽曲で、バンドが”今”届けたいサウンド、楽曲をパッケージした一曲となっている。「僕」と「君」の関係性の中で、自分で打ち克ち隣に並べるようにというメッセージの込められたミディアムロックナンバー。

スタジアム公演や今夏の夏フェス出演を経てバンドがさらにスケールアップし円熟味を増す中、今バンドが届けたい一曲として2025年の締めくくりに満を持してリリースする形となった。

さらに「Sanitizer」のMVも公開された。監督はOfficial髭男dismの作品を多く手掛ける新保拓人が担当。北海道を舞台に食卓を囲んだり街を散策するメンバーの様子が収められており、楽曲の温かさを感じることのできる映像となっている。

■ライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 ― Rejoice ― 』は3形態で発売

そして12月10日にライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 ― Rejoice ― 』のリリースが決定しており、2024年秋に開催した全国アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 ― Rejoice ―』より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録。

2024年7月にリリースされたアルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」、「SOULSOUP」、「Sharon」、などに加え、TVアニメ『アオのハコ』第1期オープニング主題歌「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」、「Stand By You」など全19曲を収録。Blu-ray盤、DVD盤、CD盤の3形態となっており、全形態が特殊パッケージ仕様となっているほか、60ページに渡るブックレットが付属する。

さらに、Blu-ray盤とDVD盤には、全19曲のライブ映像と『Behind The Scenes from Official髭男dism Arena Tour 2024 ― Rejoice ―』を収録。CD盤には全19曲のライブ音源が収録され、またBlu-ray盤の音声はDolby Atmosを採用し、空間オーディオでライブを体感できる音声仕様となっている。

■2025年12月のツアーは5都市10公演、2026年4月からのツアーは全国17会場26公演

そしてツアーの開催も決定しており、2025年12月からスタートする『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』。ヒゲダンのメンバー4人のみで回るツアーとなる。本ツアーは5都市10公演にて開催される。

さらに2026年4月からは『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催。今春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なるツアーに期待したい。

■リリース情報

2025.12.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sanitizer」

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Official髭男dism Arena Tour 2024 ― Rejoice ― 』

