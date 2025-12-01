加護亜依（C）LUCKMAN、U-YA／ヤンマガWeb

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/01】元モーニング娘。の加護亜依が、12月1日発売「ヤングマガジン」（講談社）1号の巻中グラビアに登場。コスプレ姿を披露している。

【写真】37歳元モー娘。雰囲気ガラリなセクシーコスプレ

◆加護亜依「ヤンマガ」コスプレ企画に登場


ヤングマガジン＆ヤンマガWebで連載中の6作品と人気コスプレイヤーがコラボレーション。篠崎こころ、篠原みなみ、宮本彩希、えい梨、高見奈央のほか、今回は特別に加護も参加している。

芸能界の競争に敗北したアイドルたちが令和の世でリベンジを目指すドタバタコメディ「平成残存兵すみれちゃん」より、すしカルマを加護が奇跡の再現。青みがかったヘアスタイルで雰囲気をガラリと変えた姿を披露した。

◆表紙は田中美久


今号の表紙は田中美久。そのほか、巻末グラビアには夏目涼風（ラフ×ラフ）が登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】