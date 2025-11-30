わたしは仕事柄どうしても本が増えがちで、さらにはCDやレコードも人並み以上に所持しているので、家の中は棚やラックだらけです。しかし、いざ震災となると、この棚たちが凶器になるかもしれません。

実際に過去の震災でも、家具の下敷きになって被害に遭われた方は多く、大量の家具が一気に崩れてきたら命にも関わります。

Image: Amazon

事前の耐震対策として最低限やっておきたいのが、家具の下の敷く耐震ジェルです。

iHouse allの耐震ジェルは粘着性のあるシリコン素材を採用しています。4cm角と非常に小さいし、これでいけるのか？と思いますが、実際は4枚設置すれば耐荷重100kgというタフさで、震度7クラスの地震にも耐えます。

年間出荷1億枚という超ベストセラーですが、Amazonブラックフライデーで9%OFFと、ちょっぴり安くなっています。

まとめ買いしておいて、年末の大掃除のタイミングで家具の下に貼るのがいいのではないでしょうか。好きなものの下敷きになって事故に遭うなんて悲しいですからね。平時こそもしものときに備えておきましょう。

Source: Amazon