¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ 24ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤´ÍÍ»Ò¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë²Æì¡¦Ä¹ºê¤Ê¤ÉË¬¤ìÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¿·¤¿¤Ë¡¡½é³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤Î¥é¥ª¥¹¤Ç¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡×¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤â
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦12·î1Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤ÎÉý¤â¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï²Æì¸©¡¦Ä¹ºê¸©¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ä°äÂ²¡¦¸ì¤êÉô¤¬¶ìÆñ¤ÈÅØÎÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤ò»ý¤Á¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤ÇË¬¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤äÅÁÅý¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤äÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ê¤É¤Ç¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜÆâÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¡×Á´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ½µ¤ÏµÜÆâÄ£¸øÉ½¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¤´ÍÍ»Ò
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢12·î1Æü¤ËËþ24ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÇ¯¤Î¤´³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÌ³¤á¤ËÎå¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Î¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¡¢¤ªË»¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÍÍ¡¹¤ÊµÜÃæ¹Ô»ö¤ä¤´¸øÌ³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ËÅö¤¿¤ëº£Ç¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë²Æì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤Ë¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼°Åµ¤Ç½é¤á¤Æ¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½é¤á¤Æ³°¹ñ¤ò¸ø¼°¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¤´·Ð¸³¤âÀÑ¤Þ¤ì¤¿°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÃæ¤Ç¤Î¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î¤Ë¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¤È²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö½ñ»Ï¤Îµ·¤Ç¤Ï¡¢ÉþÁõ»Ë¡¢¹ñºÝ·ÐºÑ³Ø¡¢ÌÈ±Ö³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ä¼«Á³²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Î¤´¿Ê¹Ö¤ò´Ø¿´¿¼¤¯¤´Ä°¹Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Î»î¸³¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤´½ÐÀÊ¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÏÂ²Î¤Ë¤´´Ø¿´¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÜÃæ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²Î²ñ¤Î¹Ô»ö¤Ë¿¼¤¯´¶¤¸Æþ¤é¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯1·î¤Ë¹ÄµïÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÄµÜ·Ù»¡¤ÎÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¤Ë¤â¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉôÂâ¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¹ÄµÜ¸î±Ò´±¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤äÆüº¢¤Î¼èÁÈ¤ÎÀ®²Ì¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤È¤ªÏ«¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¤Ë¤Ï¡¢µÜÆâÄ£¿·ÉÍ³û¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³°¸òÃÄÀÜ¶ø¹Ô»ö¤Ë½é¤á¤Æ¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢³Æ¹ñÂç»È¤Ê¤É¤Î³°¸òÃÄ¤ÎÊý¡¹¤ò¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê³ûÎÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¹ñÂç»È¤È¿Æ¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
3·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂçÅýÎÎ¤´É×ºÊ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤ÎµÜÃæÈÕ»Á¤Ë½é¤á¤Æ¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Î¤´°§»¢¤òÎý½¬¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤µ¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤«¤éµÜÃæÈÕ»Á¤Ç¤Î½êºî¤ä¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÏÃÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´½õ¸À¤òÄº¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÉÐµÒ¤Î³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤´½àÈ÷¤ò¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤´É×ºÊ¤ä¿ï°÷¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾·ÂÔ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Îµ¤¸õ¤ä¼«Á³¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¤È10·î¤Ë¤Ï¡¢±àÍ·²ñ¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¤ªÆ»¶Ú¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ò²ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾·ÂÔµÒ¤ËÃúÇ«¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤ª¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Æ³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉË¤«¤Ê·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤äÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ª¤¢¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤¬¤ªºÅ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜÅÂ¤Ç¤ÎÃã²ñ¤Ë¤â¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³Ø»Î±¡¾ÞËÜÇ¯ÅÙ¼õ¾Þ¼ÔµÚ¤Ó¿·²ñ°÷ÅùÃã²ñ¡¢ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾ÞÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¼õ¾Þ¼ÔµÚ¤Ó¿·²ñ°÷ÅùÃã²ñ¤Ë¡¢8·î¤Ë¤Ï¡¢Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿³Æ¹ñ¼óÇ¾É×ºÊÅù¤Î¤¿¤á¤ÎµÜÃæÃã²ñ¤Ë¡¢
11·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼ÔµÚ¤ÓÊ¸²½¸ùÏ«¼ÔÅù¤È¤ÎÃã²ñ¤Ë¤´ÇæÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÃã²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÐÀÊ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÈÏÂ¤ä¤«¤Ë¤´´¿ÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ªÏÃ¤«¤é³Ø¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ª¤¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆË¬Æü¤µ¤ì¤¿¹ñ²¦ÊÅ²¼¤ä²¦¼¼¤ÎÊý¡¹¤ò¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬¸æ½ê¤Ë¤ª¾·¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÀÊ¤Ë¤´ÇæÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç³Æ¹ñ¤Î²¦¼¼¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤¬¤ª¤Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¤Ï¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼À®Ç¯¼°¤Î²Ã´§¤Îµ·¤Ë¤´»²Îó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤ª½¾·»Äï¤µ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÍª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¡¢²Ã´§¤Îµ·¤ä¤½¤Î¸å¤ÎµÜÅÂÆî¼Ö´ó¤Ç¤Î¤´Î©ÇÉ¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶³´¿¼¤¯»×¤ï¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬À®Ç¯¼°¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤âµÜÆâÄ£³ÚÉô¤Î²í³Ú±éÁÕ²ñ¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï½Õµ¨²í³Ú±éÁÕ²ñ¤ò¡¢10·î¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë½©µ¨²í³Ú±éÁÕ²ñ¤ò¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢³Ú´ï¤äÉñ¤Î½êºî¡¢ÁõÂ«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³ÚÉôµ»½Ñ»ØÆ³°÷¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤òÇ®¿´¤Ë¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Î¤´ÍÜ»½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËúÁß¤¡¢ÌÓ±©¼è¤ê¡¢ËúÀÚ¤ê¡¢Å·»½¤ÎËú¤Î¼ý³Ï¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸æÍÜ»½½ê¤Î¼çÇ¤¤ä½õ¼ê¡¢»ø½¾¿¦¤Î¿¦°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÄµïÆâ¤Î·¬Èª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»½¤Î±Â¤È¤Ê¤ë·¬¤Î¼ý³Ï¤ä·¬¤ÎÌÚ¤ÎÑòÄê¤ò¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆµÜÃæº×ã«¤Ë¤â¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¸µ»Ïº×¤Îµ·¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Äº×¤Îµ·¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎµÜÃæº×ã«¤Ë¤´»²Îó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´ÇÒÎé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢6·î¤Ë¤Ï²Æì¸©¤Ø¡¢9·î¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©¤Ø¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÀ®¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤ÇÂº¤¤Ì¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î°ÖÎî¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÃÏ¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢¤´°äÂ²¤¬·Ð¸³¤µ¤ì¤¿ÂçÊÑ¤Ê¶ìÆñ¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤´¶ìÏ«¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ä¤´°äÂ²¡¢¸ì¤êÉô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¶ìÆñ¤ÈÅØÎÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢Ê¿ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤âÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¤´¶¡²Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò»×¤¤¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤ä¶õ½±¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¤´°äÂ²¤Î¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢¿ÌºÒ¤äÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ -³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«-¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¾å±Ç²ñ¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ë¤ª¤±¤ë·ãÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀïÁè¤ÎÀ¨»´¤µ¤äÍýÉÔ¿Ô¤µ¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤òÀÚ¤Ë¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ÎÂçÀï¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÄÉÅé¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢3·î10Æü¤ÎÅìµþÂç¶õ½±¡¢6·î23Æü¤Î²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¡¢8·î¤Î¹Åç¡¦Ä¹ºê¸¶Çú¤ÎÆü¤È½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¤Ï¤´ÌÛÅø¤ò¤Ê¤µ¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÄÉÅé¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢1·î1Æü¤ÎÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸Æü¡¢1·î17Æü¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒÈ¯À¸ÆüµÚ¤Ó3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸Æü¤Ë¤â¤´ÌÛÅø¤ò¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤´Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¤´¸øÌ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ËÌ¶Ë°è¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ë¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëºÕÉ¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¸¦µæÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÑÂ¬¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÌ¶Ë°è¤Î¸¦µæ³èÆ°¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î¤Ë¤Ï¡¢Âè23²óÀ¤³¦ºÒ³²µßµÞ°å³Ø²ñ³«²ñ¼°¤Ë¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤ò¤ª½Ò¤Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´Î×ÀÊ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é»öÁ°¤ËºÒ³²°å³Ø¤äµßµÞ°å³Ø¤Î¸½¾õ¤ä°ÕµÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¿Ê¹Ö¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤Ë¤è¤ëºÒ³²µßµÞ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤¬·ë½¸¤¹¤ë¤³¤Î²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢ºÒ³²°åÎÅ¤ÈµßµÞ°å³Ø¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¤ò´ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ²ñ¾ì¤´»ë»¡¡×¤Î¤¿¤á¡¢ÂçºåÉÜ¤Ø¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦ÀÖ½½»ú¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñºÝÀÖ½½»ú¡¦ÀÖ¿··î±¿Æ°´Û¤ò¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇîÍ÷²ñ²ñ¾ì¤ò½ä¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈË¤«¤µ¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤2Æü´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½¾õ¶·Åù¤´»ë»¡¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐÀî¸©¤Ø¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈïºÒÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉü¶½¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤äÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤ËÄ¾¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ°õ¾Ý¿¼¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤Ë¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¤Ë½é¤á¤Æ¤´Î×ÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢Ê¿À®16Ç¯¤Î¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿µì»³¸Å»ÖÂ¼¡Ê¸½ºß¤ÎÄ¹²¬»Ô»³¸Å»ÖÃÏ°è¡Ë¤ò¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Çñ3Æü¤Î¤´ÂÚºß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ÊËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿Í°ÕµÁ¤Ê¤´Ë¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î3²ó¤ÎÃÏÊý¤Ø¤Î¤ªÀ®¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ½½»ú¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤´·Ð¸³¤òº£¸å¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖÂè50²ó°¦ÇÏ¤ÎÆü¡×¤´Î×ÀÊ¤Î¤¿¤á¡¢JRAÇÏ»ö¸ø±ñ¤Ø¤ªÀ®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÇÏ½Ñ¤äÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢ÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÏ»öÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°³°¹ñ¤´Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹¤ò¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ¥é¥ª¥¹¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤ä¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¡¢ÆÀÆñ¤¤¤´·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿º£²ó¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥Ñ¡¼¥Ë¡¼¹ñ²ÈÉû¼çÀÊµÚ¤Ó¥½¡¼¥ó¥µ¥¤¼óÁê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥é¥ª¥¹À¯ÉÜ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÉ½·É¤ä¤´ÀÜ¸«¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Î¹¤Î°ÂÁ´¤ä¾Íè¤Î¹¬¤»¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¡×¤Îµ·¼°¤äÈÕ»Á²ñ¤òºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄº¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤éÍ¤êÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥é¥ª¥¹¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢º£²ó¤Î¤´Ë¬Ìä¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Ë¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤Î²¹¤«¤¤Í§¾ð¤Îå«¤¬¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ê°é¤Þ¤ì¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ê¤µ¤Ã¤¿Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦¥é¥ª¥¹Î¾¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ä´Ø¿´¤¬¹¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¿ÆÁ±¤È¶¨ÎÏ¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ì²È¤Ç¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢5·î¤ËÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¥¦¥£¡¼¥ó¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤Î¸ø±é¤ò¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤òº£Ç¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤ËÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤¿Ç®Àï¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Îå«¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
11·î¤Ë¤Ï¡¢Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤òÎ¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¤´´ÑÀï¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Î·òÆ®¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤ò¼êÏÃ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤¬¹¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢º£¸å¤È¤â¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ì²È¤Ç¤Î¤ª²á¤´¤·¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë¡¢Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¸¤¤Î¡ÖÍ³è½¡×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡ÖÍ³è½¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢¤´ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¶¦¡¹¡¢ÎÔ¤·¤¯¤ª»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÀÞ¡¹¤Ë¡ÖÍ³è½¡×¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÍ³è½¡×¤ÎÄ¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´°ì²È¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Î¡Ö¤ß¡¼¡×¤¬ºòÇ¯¤Î²Æ¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¡×¤¬°ìÆ¬¤ÇÎÔ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î8·î¸åÈ¾¤ËÀ¸¸å4¥ö·îÈ¾¤ÎÊÝ¸îÇ¡Ê»ó¡Ë¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»°ÌÓ¤Î»ÒÇ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÈþ³¤¡Ê¤ß¤ß¡Ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢¸½ºß9ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¡×¤È¤È¤â¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤ä¥«¥á¤Ê¤É¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¿´°Â¤é¤°¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î¤È9·î¤Ë¤Ï¡¢¤´°ì²È¤ÇÆá¿Ü¸æÍÑÅ¡ÉíÂ°Å¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´ÀÅÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÂÚºßÃæ¡¢¶áÎÙ¤Î»ÜÀß¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸æÍÑÅ¡Æâ¤Ç¤Ï·Ù»¡¸¤¤Î·±Îý¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤´»¶ºö¤äÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡¢¥µ¥ï¥¬¥Ë¼è¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÆá¿Ü¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤µ¤ì¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë¤Ï¡¢¤´°ì²È¤Ç¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´ÀÅÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸æÍÑÅ¡Á°¤Î³¤¤Ç±Ë¤¬¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÍ¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ä³³Ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç¤â·Ù»¡¸¤¤Î·±Îý¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸æÍÑÃÏÆâ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢°ÊÁ°¤Î¤´ÀÅÍÜ¤ÎÆü¡¹¤â»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢²Ý¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ½½»úÊô»ÅÃÄÅù¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¤ä¸¦½¤²ñµÚ¤Ó²ñµÄ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÀÖ½½»úÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ½¾»ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤Ê¤É¤Î¤ª»þ´Ö¤¬¤ª¤¢¤ê¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤Ë¹ÄµïÆâ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¡¢±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤ä·Ù»¡¸¤¤È¿¨¤ì¹ç¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿¦°÷¤È°ì½ï¤Ë²°³°¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤´·Ð¸³¤ò¤ªÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤â°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª·ò¤ä¤«¤Ë24ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£