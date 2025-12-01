『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』追加キャスト5人発表 梅原裕一郎・山口勝平・山路和弘ら【コメント全文】
アニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（2026年3月20日公開）の追加キャストが発表された。梅原裕一郎、山口勝平、山路和弘、東地宏樹、稲田徹が劇場版に初登場するキャラクターを演じる。
【写真】劇場版『暗殺教室』追加キャストの梅原裕一郎、山口勝平ら5人
今回の劇場版はテレビアニメ放送10周年を記念して制作され、キャストはテレビシリーズのメンバーが続投。新作は第2期放送終了後の2016年以来、10年ぶりとなり、これまで映像化されなかったエピソードが完全新規で制作される。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介が主演で実写映画も公開された。
◆シーカー役：梅原裕一郎
歴史ある『暗殺教室』に関われること、大変光栄です。アサシンの一人として先輩方とアフレコをするのはとても楽しかったです。コメディシーンでは収録中に笑いを堪えるシーンも多く、そのノリと勢いが皆様に伝われば幸いです。演じたシーカーは殺し屋でありながら可愛げのある人物ですので、きっと魅力的に感じていただけるのではないでしょうか。どうぞ『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』をよろしくお願いいたします。
◆ふとし役：山口勝平
ふとし役で参加させていただきました。居酒屋「あずさ」の常連客として、アサシンチームの皆さんとご一緒した収録は、本当に楽しい時間でした。掛け合いのテンポや空気感も最高で、あっという間に終わったー！って感じでした。どんな仕上がりになるのか、今から完成を心待ちにしています
◆マリオ役：山路和弘
殺せんせーを狙う役柄、と聞いたときは「任せてくれ」と構えましたが、実際に演じてみるとどうやら私の心が先に撃ち抜かれたようです。あの先生、弾丸も台本もスルリとかわす…まるでスクリーンの向こうから笑いを狙ってくるみたいで。10年も経てば、ターゲットの居場所も変わるもんだな…と思ったら、まだ読者の心のど真ん中にいるじゃないか。『暗殺教室』まったく恐ろしい作品です。
祝砲（もとい祝銃）、ドンッ！
◆チャンタ役：東地宏樹
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』にチャンタ役で参加させてもらいました、東地宏樹でございます。あの大人気作品の『暗殺教室』しかも劇場版！ということで、張り切って収録させていただきました。僕の役は、殺せんせーを狙う殺し屋の1人なんですが、もう仲間たちの声優さんがもう豪華で！そりゃ楽しかったです。皆さま是非ともお楽しみに！
◆仙石役：稲田徹
松井優征先生のアニメ化作品には過去2作品とも出させていただいてまして、こうなったら暗殺教室も出たかったなぁ〜、なんて叶わぬ夢を漠然と思っていたら、思わぬ形で叶いました！こうなったら、次の松井先生のアニメ化作品にも出させていただきたい所です。ですがそんな先のことよりもまず！今回の『暗殺教室』、見てください！
