King ¡õ Prince¡ÖTeam Gemini¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¸À®¤Ë¥É¥Ï¥Þ¥ê¡Ö15ÂÎ¤¯¤é¤¤ºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡King ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ë¤¬¡¢12·î1Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥°¡¼¥°¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÀ¸À®AI¡ØGemini¡Ù¿·¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Gemini¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò°ì½ï¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖTeam Gemini¡×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿King ¡õ Prince¤¬¡¢Gemini¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢À¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë2¿Í¤¬Gemini¤ò»È¤¦»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤ÀGemini¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤¬Gemini¤ò»î¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢AI¤È¿Í¤È¤Î¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¯ÍÑ¡£º£¸å¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò2¿Í¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤¹King ¡õ Prince¤È¤È¤â¤ËÉý¹¤¤³èÍÑÊýË¡¤ä¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òSNS¤Ê¤É¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤¬Gemini¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¡ÖNano Banana¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¿È¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¡¢³¨Ê¸»ú²½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÀê¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢º£Æü¤«¤é¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»È¤¤Êý¤òÄó°Æ¡£¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤ä²»¸»¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÀ©ºî¤¹¤ëDTM¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¡×¤¬À©ºî¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡õ¿Í·Á²½¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤Î³¨Ê¸»ú¥¹¥¿¥ó¥×À¸À®¡¢5¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ÆÀê¤¦¡ÖÆ°ÊªGeminiÀê¤¤¡×¡¢Gemini¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎÀ¸À®¤Ê¤É¡¢Gemini¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼»£±Æ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡³¨Ê¸»ú¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎºîÀ®¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤«¤éºî¤Ã¤¿³¨Ê¸»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¤Ã¤Æ´î¤Ð¤»¤Æ¤ß¤Æ¡×¡Ö¹æµã¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡×¡Ö·ãÅÜ¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë³¨Ê¸»ú¤ÎÊÑ¿È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÃÏÃÄÂÌ¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ë¹æµã¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤ä¡¢´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É·ãÅÜ¤·¤¿³¨Ê¸»ú¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¸À®·ë²Ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¸À®¤Ï¡¢2¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òGemini¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¸À®¤ËÄ©Àï¡£±ÊÀ¥¤ÏÇòÊÆ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ª¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ÆÂç´î¤Ó¡£¹â¶¶¤Ï¿§¤äÉ½¾ð¤äÂÎ¤Î·Á¤ò¾Ü¤·¤¯»ØÄê¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸À®¡£¤¹¤Ã¤«¤ê2¿Í¤È¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬À¸À®¤·¤¿¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°SNS¤«¤éÅê¹Æ¡£2¿Í¤¬À¸À®¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë»È¤¤Êý¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¤ä¡¢2¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ·¤ÓÊý¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£King ¡õ Prince¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½º£²ó¡ÖTeam Gemini¡×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÀ¥¡õ¹â¶¶¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
±ÊÀ¥¡§AI¤ËÂÐ¤·¤Æµ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¡ÖTeam Gemini¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§ËÍ¼«¿È¡¢Æü¾ïÅª¤ËAI¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤â¤Ã¤ÈGemini¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤éÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¡§ÌÑÁÛ¤ÇÊª¸ì¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§Îã¤¨¤Ð¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÂ¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ó¤À»þ¤Ë¡¢Gemini¤ËÄ¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¤È»×¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Gemini¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿»È¤¤Êý¤ä³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¡§Gemini¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Õ¤â¤Õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¸À®¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢15ÂÎ¤¯¤é¤¤ºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±ÊÀ¥¡§ËÍ¤âÇòÊÆ·¿¤ÎÁé¤»·¿¤ÇÈ±·¿¤ò¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊÆ·¿¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤é¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡¢¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢15ÂÎ¤¯¤é¤¤°ìµ¤¤ËÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§ËÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¶²Îµ¡×¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¡×¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¸À®¤·¤¿¤â¤Õ¤â¤Õ¡Ê²¾¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈGemini Live¤â¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤Î»þ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤É¤ó¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Gemini Live¤Ï¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¤ä¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀö¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êº³ºÙ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óGemini¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¤ËGemini¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§ËÍ¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë¤ª¤»¤Á¤ä¤ª»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤ª»¨¼Ñ¤òGemini¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÁÝ½ü¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤ËGemini¤ÏÌÏÍÍÂØ¤¨¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Gemini¤ò»È¤Ã¤ÆÌÏÍÍÂØ¤¨¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Gemini¤ò¤Þ¤À»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§Æü¾ï¤ÎÎÁÍý¤äÁÝ½ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤äµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òGemini¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÆü¾ï¤ÎÊØÍø²°¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆGemini¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§ÆüËÜ¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆAI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¿È¶á¤Ç¾®¤µ¤ÊÁêÃÌ»ö¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¤â¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤ÇGemini¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§Team Gemini¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
