『ヒロアカ』緑谷出久＆爆豪勝己から『ヴィジランテ』コーイチへリレー！ 新規映像初解禁のコラボアニメCM公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）と、本作の公式スピンオフ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のコラボアニメCMが公開された。
【動画】『ヴィジランテ』新規映像も解禁！『ヒロアカ』とのコラボアニメCM
映像は、“ヒロアカ”FINAL SEASONの緑谷出久と爆豪勝己による名シーンから、『ヴィジランテ』のコーイチたちの映像へとリレーされる構成に。『ヴィジランテ』の映像は、本邦初公開となる第2期本編の新規映像も使用されている。“ヒロアカ”から『ヴィジランテ』へ。そのバトンがつなげられていく、胸がアツくなる映像に仕上がった。
また、12月7日には、千葉・幕張メッセで開催される『東京コミコン2025』にて、「“ヒロアカ”×『ヴィジランテ』スペシャルトークショー」が開催される。そのステージ上で、『ヴィジランテ』の第2期の新規映像をふんだんに使用した最新PV、キービジュアルが公開されることが発表された。
『ヴィジランテ』は、脚本を古橋秀之氏、作画を別天荒人氏のコンビで漫画アプリ「少年ジャンプ+」にて2017年から22年まで連載、コミックスも15巻まで発売された、『僕のヒーローアカデミア』の正史に連なる公式スピンオフ作品。
舞台はヒロアカ本編で描かれた物語から数年前の日本となり、人々に認められ活躍する＜ヒーロー＞の裏側で、誰にも認められずとも誰かを救わずにはいられない非合法ヒーロー＜ヴィジランテ＞たちのドラマが展開される。
『僕のヒーローアカデミア』は“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が14年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、24年8月5日に完結。コミックス累計1億部を突破する人気作品で、16年4月よりテレビアニメ第1期がスタートし、劇場版も公開。最終章となるテレビアニメ8期が現在放送されている。
