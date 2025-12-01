BTS・V、パラダイスシティ新アンバサダーに就任 ノリノリな清掃スタッフ役
7人組グループ・BTSのVが、韓国にある北東アジア初の統合型アートテインメントリゾート施設「パラダイスシティ」の新アンバサダーに就任。きょう12月1日に放送開始される新CM「FEEL YOUR PARADISE」編に出演する。
【CMカット】ノリノリ！清掃用具を楽器にしてしまうBTS・V
新CM「FEEL YOUR PARADISE」篇では、Vが韓国の統合型リゾート施設「パラダイスシティ」で清掃スタッフとして働く姿を描く。「パラダイスシティ」で1日を楽しく過ごした人々と入れ替わるように、Ｖが施設内のレストラン「セラセ」に掃除のため入場。クラシカルなカセットテープ式オーディオプレーヤーのヘッドフォン内に鳴り響く音楽のリズムに乗りながら清掃作業を行うVの表情にフォーカスし、日常を非日常の世界へと変えてくれるパラダイスシティの魅力を表現している。
音楽に酔いしれながらリズムに乗るVは、手に持ったほうきでマイクスタンド・アクションやダンスを披露しながら、屋内型ファミリーテーマパーク「ワンダーボックス」で“夜の遊園地”を楽しむように歩く。
さらに、Vはプールサイドをリズミカルな歩調で進みながら、ラグジュアリースパ＆プール施設である「シメール」のラグジュアリーな雰囲気を満喫し、誰もいない静かなショッピングアーケード「プラザ」に着いたところで床にゴロリ。心が軽くなったかのように笑みを浮かべ、仕事を忘れてくつろぐ。休憩時間、音楽を聴きながらうとうとしているところに管理人から声をかけられたＶはヘッドフォンをはずして仕事に戻るが、残されたカセットテープを見つけた管理人は興味深げに再生し、流れ出す音楽に魅了されていく。
「パラダイスシティ」でのCM撮影では、終始ワクワクとした笑顔を見せていたV。映像の中でVが見せているグルーヴ感は台本や演出によるものではなく、すべてその場で生み出されたもので、アーティストであるVが自らどのように表現するかを考えながら撮影が進められた。「パラダイスシティ」のさまざまな場所を巡る中でも、とくにVが気に入っていたのは「ワンダーボックス」で、撮影中はもちろん休憩時間に施設内を興味深げに見て回る一幕もあった。
撮影現場ではＶが監督と相談しながら積極的にアイデアを出し、撮影アングルなど提案する姿もたびたび見られ、「セラセ」で清掃するシーンでテーブルの上に置かれた料理やワインを味見するようなアドリブを披露するなど、作品の質を高めるために努力する姿が印象的だった。
